Ponce refirió que “cuando se presenta la lista de candidatos quien va de primero en la lista, es quien se propone como futuro presidente del Supremo”.

Añadió: “Así ha ocurrido en las ultimas 7 Cortes que se han elegido”.

“Ráquel de Melara, es poco conocida, tiene 69 años, es de buena edad con mucha experiencia, pero no se conoce como defensora de empresarios, sino como media familiar de Zoe Zelaya (hija de la pareja presidencial) porque es tía del esposo de la hija de Mel; es parte de la familia la que va a dirigir la Corte Suprema de Justicia”, dijo al respecto.

“La formula ideal es que los cinco mejor evaluados deberían ser magistrados, me parece que la abogada Ana Pineda que sacó 93% sería terrible que no se quede porque no tiene padrino político al igual que Aida Romero”, cerró el exasesor del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ahora recluido en Nueva York, Estados Unidos, acusado por cargos de narcotráfico.