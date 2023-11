“Toño” Rivera tras sufrir agresión: “Viví momentos de angustia”

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, reapareció este miércoles luego de haber sufrido una terrible herida en su cabeza durante el zafarrancho en los bajos del Congreso Nacional.

“Lo que me hicieron fue un acto terrorista. Yo soy un hombre de paz, pero ayer viví momentos de angustia”, relató el congresista opositor en declaraciones a un medio de comunicación de Tegucigalpa.

Rivera aseguró, desde el hospital, que fue sometido a siete puntadas por la herida en su cabeza, sin embargo, dijo sentirse bien, únicamente, con un leve dolor de cabeza, que el doctor le explicó que “era normal” tras el golpe.

“Yo me preocupé por la cantidad de sangre que me salía de la cabeza y no podíamos salir porque todos los portones estaban cerrados... Yo solo pensaba en que me iba a desangrar”, contó el legislador tras el angustioso momento que vivió.

Según el parlamentario, un periodista de una radio local capitalina y otros colegas diputados le ayudaron a abrir uno de los portones por donde logró salir para trasladarse hacia un hospital en donde recibió atención médica en altas horas de la noche.