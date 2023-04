Libre busca alianza con liberales para aprobar Ley de Justicia Tributaria

Lamentó que “aquí las cosas se deciden políticamente y no viendo los intereses del país, sino que lo intereses de los partidos y eso conduce a resolver un problema de ellos de inmediato, pero al costo de comprometer intereses fundamentales de la nación”.

A juicio del empresario, la Ley de Justicia Tributaria “tiene nombre y es pues tal como ha sido señalada por los mismos funcionarios del gobierno y la propaganda que tienen, es que los ricos no pagan impuestos y los pobres son los que pagan, entonces hay que revertir esa situación y eso es una situación que si alguien hizo dinero pero estaba dentro de la ley, eso no es culpa de él y si eso no quieren que suceda pues que cambien la ley y si han abusado que lo sancionen, pero no puede ser una norma general”