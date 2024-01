Oposición acuerda asistir a sesión si Luis Redondo convoca en calidad de presidente

“Según el diálogo que tuvimos a altas horas de la noche, el Partido Liberal ha conseguido ese plazo para que hoy (ayer) no se dé, no se realicen esos nombramientos. Sin embargo, estamos todavía por querer finiquitarlo eso en las próximas horas”, informó Vidal Cerrato, representante de la mesa de negociación del Partido Liberal. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, anunció que “si convoca Redondo, la presidenta, acudiremos los tres partidos políticos de oposición”. Agregó que “le pedimos a la comisión permanente que no sigan metiéndole gasolina a la crisis, que no vayan a nombrar los altos funcionarios que hacen falta”.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que “las imposiciones no son prudentes, sino lo que conllevan es la confrontación”. Días atrás, Redondo había amenazado con nombrar un interinato en el Tribunal de Cuentas.