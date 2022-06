“Honduras no será penalizada”: vicecanciller sobre ausencia de Xiomara Castro en Cumbre de las Américas

La ausencia de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de las Américas no traerá repercusiones para el país, según el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Antonio García.

El funcionario recordó que la no asistencia de la mandataria no se trata de un problema ideológico, sino, por la exclusión de algunos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Puede leer: Cohep promoverá “call centers” y maquila en Cumbre en EE UU

“El canciller tiene una delegación importante que estará en todas las mesas de trabajo, va a tener el poder para firmar, negociar y explicar a Estados Unidos el porqué no irá la presidenta, por razones muy sencillas, Honduras está en contra de la exclusión”, agregó García.

“Es de inclusión y no de exclusión, ese es el razonamiento de Honduras. Creemos que todos debemos estar en la mesa, no hay ideología, es inclusión, pudiera ser cualquier otro país el que no fuera invitado y la posición de Honduras sería la misma”, externó.

También: Lamentan que Xiomara Castro no asista a Cumbre de las Américas

En representación de Honduras, asistirá el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina, el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero y el secretario privado Héctor Zelaya.