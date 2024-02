“Queremos a nuestra profesora”: niños ceibeños llevan días sin recibir sus clases

“Queremos a nuestra profesora”. Con este coro un grupo de niños de la escuela Lidia Cristina Trejo de La Ceiba llegaron a la Dirección Departamental de Educación de Atlántida, en litoral de Honduras, para demandar a las autoridades la asignación de este recursos, ya que llevan días sin recibir el pan del saber.

Unos 52 niños de esta escuela de la colonia Trejo, de La Ceiba, llevan varios días sin recibir sus clases, pues a la maestra interina que los atendía se le venció su contrato. “Estamos pidiendo a nuestra maestra, pues son unos 52 niños que no están recibiendo sus clases y eso nos preocupa”, manifestó Norma Madrid, madre de familia.

Recordó que este problema es de todos los años, “y queremos que nos resuelvan porque no podemos estar con esta situación. Por los momentos nos han prometido que nos van a mandar a la misma maestra y ella es la única que atiende esta escuela”, explicó Madrid.

Algunos niños que estudian en este centro educativo también acompañaron a sus padres.

“Yo quiero a mi profesora, ella me ha ayudado mucho y por ella estoy aprendiendo”, demandó Karen Melisa Barahona, alumna del 4 grado de esta escuela.

Con el mismo reclamo los demás pequeños gritaban “queremos a nuestra profesora”.

Reacción

Franklin Padilla, secretario de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida, afirmó que se le dio respuesta a los padres de familia, “porque tenemos que la dirección distrital no pudo resolver porque no tiene opción de mover maestros reubicados a ese centro. Entonces nos comprometimos en resolver su problema, mandando a la misma profesora, porque nos interesa que los niños no pierdan sus clases”.

Algunos centros educativos tienen sus profesores interinos, “la dificultad de la planilla se dio, pero hay una planilla complementaria dónde todos los profesores se están ingresando. Hay un promedio de 150 profesores que están en los centros educativos y que se están implementando en la planilla de pago”, aclaró Padilla.