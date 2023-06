En el corredor seco politizan ayudas y agudiza hambruna

Como lo dice Darlin Oliva , mamá de siete niños menores de 10 años: “Aquí en cualquier momento nos morimos de hambre. Mi hijo de un año creo que hasta enfermo está de no comer y no tengo para llevarlo a centro de salud”.

La mayoría de familias pobres del corredor seco no reciben ningún apoyo pese a que están en plena alerta roja, pero las pocas que si fueron atendidas son simpatizantes del partido oficialista, denunciaron los afectados en diferentes municipios como San José, Apacilagua en Choluteca y Texíguat, incluso, San Antonio de Flores ubicado en El Paraíso, donde LA PRENSA ingresó.

Erick Mejía, alcalde de Texiguat, manifestó que “en estas entregas hay que ser transparente y sí, las entregas en su mayoría son al del partido Libre, aquí las entrega el organizador de Libertad y Refundación. Hemos pedido que sea la alcaldía el canal para entregas”.

“Yo no tengo ayuda de nadie, necesitamos comida, no tenemos trabajo, no comemos a veces. He visto que la gente de Libre reparte ayuda, pero solo entre ellos”, protestó don Modesto Núñez en Macuelizo, una aldea de San José, Choluteca.

En Pispala, San José, ocurre lo mismo: la ayuda llega a los simpatizantes de Libre, pero no a quienes lo necesitan, según el poblador Reynaldo.

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Copeco han sostenido reuniones con los ediles de los municipios en alerta roja -140 en total- para atender con ayudas como el bono tecnológico y alimentos, pero son politizadas las entregas, se conoció.

El edil de Yauyupe, Franklin Palma, se quejó que “directamente a la alcaldía no llegaron ayudas, pero sí nos dimos cuenta que los militantes de Libre dejaron sin ayuda a la demás población”.

“No tenemos ninguna ayuda de la ministra de la SAG y el director de Copeco, pero hasta hoy no hay nada”, dijo por su parte el alcalde de Orocuina, Choluteca, Alejandro Osorio.