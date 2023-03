Estadio y biblioteca ha dado China a países de Centroamérica

Retiro. Taiwán aún no prepara el retiro de la embajada en Tegucigalpa, pues harán el máximo esfuerzo para quedarse.

Para conocer si la economía de esos países ha mejorado al entablar vínculos con el gigante asiático se contactó a analistas de Costa Rica y El Salvador.

“El Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica no hizo más que acercar a los países en el punto diplomático, en algún momento se vendió de que producto costarricense viajaría a China, pero no ha sido así, no se ha sacado provecho en ese aspecto”, afirmó Daniel Shurar, economista y profesor universitario de Costa Rica.

En torno a donaciones por parte de China, Shurar dijo que “se dieron algunos negocios o regalos como el estadio Nacional, una academia de policía y dio unas patrullas”.

En cuanto a las exportaciones, comentó que “para poder llevar producto a China es largo y costoso, los tratados que busca China con países pequeños se les conoce como cacería de amigos a cambio de algo por parte de China, como en temas de infraestructura”.

Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana de El Salvador, dijo que “los países deben prepararse para sostener relaciones con todas las naciones, es obvio que Washington esté a la defensiva y dichas decisiones se dan en torno a la búsqueda de conveniencia para los pueblos, en ese camino está Honduras”.