Unas 180 empresas extranjeras ofrecen empleo a hondureños

3_ Para 2023, el Gobierno de Estados Unidos tiene disponibles unas 20,000 visas de trabajo temporal no agrícola (visas H2-B) para que los ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador puedan optar a ellas.

A través de las redes sociales de la Secretaría de Trabajo hay testimonios de hondureños que son parte del programa, ellos instan a los compatriotas a postularse, como Abigaíl Salgado, quien ha trabajado en Estados Unidos con tres empresas diferentes a través del programa de empleo temporal. La hondureña trabaja como mesera en un club de golf en Oklahoma.

Quienes deseen conocer sobre las ofertas laborales que tiene el programa pueden ingresar a la página web: www.trabajo.gob.hn/ptte/ y dar clic en el apartado trabajadores o acudir a las oficinas de la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Los requisitos son ser hondureño y residir en Honduras, mayor de 21 años, no tener antecedentes migratorios, no haber salido del país de manera irregular, no tener antecedentes penales y policiales y tener experiencia comprobable a través de constancias de trabajo, además de algunos requisitos de las empresas.

Al mes, un promedio de entre 50 y 200 personas viajan a trabajar temporalmente en esos países, explicó el viceministro de Empleo, Percy Durón. “Lo que buscamos es disminuir la migración irregular y buscamos alianzas con otros países para poder enviar personas a trabajar de forma legal”.

El interés de las empresas extranjeras por la mano de obra hondureña cada vez es mayor, es por eso que las autoridades de la Secretaría han tenido acercamientos con empresarios de otros países para ampliar el programa.

“Estamos buscando acercamientos para tener el convenio con Alemania, que ellos son más que todo solicitudes de enfermerías; también analizamos iniciar convenio con México”, dijo el funcionario.

Durón informó que hace unos días empresarios españoles visitaron el país e informaron que necesitan contratar a 500 personas en el área de la agricultura. Se prevé que en enero estén saliendo 512 personas a trabajar en recolectar fruta en España.