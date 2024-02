Dictan sobreseimiento definitivo a expresidente Porfirio Lobo Sosa

El sobreseimiento definitivo alcanza a Johny Handal y Roberto Zúñiga. No obstante, el juez asignado al caso dictó un auto de formal procesamiento conta Wilfredo Cerrato y la señora Lilia Bográn, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y un sobreseimiento provisional por el delito de fraude.

De acuerdo al fallo judicial, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) no logró acreditar “el mínimo de indicio racional de la prueba la participación de Porfirio Lobo, en los hechos indicados en el requerimiento, se dicta sobreseimiento definitivo por fraude y violación de los deberes de los funcionarios”.

Según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 “una red de corrupción” que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por más de 288 millones de lempiras (cerca de 11,7 millones de dólares) autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.

Tras conocer una resolución que no le permitía salir del país, Lobo indicó a periodistas que él no ha cometido “ningún delito” y aseguró que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, quiere callarlo.

Santos “quiere callarme a mí, no hay ningún delito, no hay dinero de por medio, nadie de los que estamos ahí (acusados) ha recibido dinero, no hay ningún beneficio”, subrayó.