Amplían por 45 días más el estado de excepción en Honduras

La ampliación de suspensión de las garantías constitucionales fue aprobado solo con 66 votos. 44 votos fueron en contra, 14 no votaron y 4 se abstuvieron.

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, explicó que “mientras debatimos, ahora acaban de matar un vendedor de baleadas. El estado de excepción ya no da resultados”.

Marlon Lara, congresista liberal, expuso que “yo siempre los he apoyado, pero no hay cambios, por eso no los acompañaré otra vez”.

Cuando se debatió en tercer debate, hubo crispación entre bancadas hasta llegar a las descalificaciones.

El estado de excepción está vigente en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022.