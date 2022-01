Este lunes se reanudó el juicio oral y público en el sonado caso de hospitales móviles, en el que el Ministerio Público continúa evacuando sus más de 70 medios de prueba para acreditar el las acusaciones contra Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón.

Este caso tiene que ver con la compra de siete unidades médicas con las que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos. Esta tarde, a partir de la 1:30 pm el equipo del MP procedió a evacuar tres medios de prueba, uno lo constituye una pericia forense y los otros dos son pericias de correos electrónicos.

El debate se desarrolla en el Tribunal de Sentencia del circuito anticorrupción, siendo los primeros 70 medios comprendidos en 58 documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales. A esto se sumó el hecho que el Ministerio Público propuso y se le admitió durante la etapa de incidentes, cuatro nuevos medios de prueba documentales, para un total de 74.

El caso lo judicializó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, en equipo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y personal biomédico, por dos delitos de fraude y dos delitos de violacion de los deberes de los funcionarios.

En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de Invest-H compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Las indagaciones señalan que Marco Bográn y Alex Moraes, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de dichos hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a $47,512,564.00, equivalente en lempiras a 1,174,517,764.33).

La compra, según las acusaciones, se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H. Extrañamente se pagó el 100% de lo que esta compra representaba.

Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de covid-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional. El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.