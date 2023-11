Médicos advierten: Sistema de salud de Honduras ha “colapsado”

Con la covid-19 la situación “fue devastadora y muchas personas fallecieron porque no se les daba una atención adecuada y esto sigue ocurriendo, pues muchas personas ni siquiera logran llegar a una atención porque están meses esperando y obviamente van a su casa a esperar la muerte, porque no pueden pagar una consulta privada”, lamentó.

En su opinión, el sistema sanitario público está “colapsado hace mucho tiempo y sigue empeorando, es decir, hemos tocado fondo y no salimos adelante”, a pesar de las constantes promesas de las autoridades de la Secretaría de Salud.

Codina criticó la “falta de voluntad” de las autoridades sanitarias para abastecer a los hospitales públicos de medicamentos, material y equipo médico, así como mejorar la infraestructura hospitalaria.

“Podemos ver que hay una falta de voluntad, la esperanza que nos queda es que en 2024 es año político y comencemos a ver cambios en el sistema de salud”, señaló la profesional hondureña.

Muchos pacientes se quejan a diario por la falta de medicinas y reactivos en los laboratorios de los principales hospitales estatales, donde además deben esperar meses para obtener una cita médica o un cupo para una cirugía.

La falta de medicamentos “incrementa el gasto de bolsillo de las personas (...), además no hay insumos, no hay sonda, no hay catéter, no hay esparadrapos, no hay ni siquiera alcohol, muchas veces no hay algodón ni gasas”, enfatizó Codina.

Según cifras del Colegio Médico de Honduras, en el sistema de salud pública hay un 65 % de abastecimiento en fármacos.