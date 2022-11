El CNA señala que la reforma pretende incluir a que la Cicih realice investigaciones de forma independiente en acompañamiento a la Fiscalía, y no como un querellante adhesivo, como lo han pedido ciertos sectores de sociedad civil.

La entidad anticorrupción también hace mención de casos investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih ), que, de 14 casos presentados, hay delitos que no están en el listado de la reforma que se pretende hacer en la actualidad. Entre ellos están: falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno; abuso de autoridad y soborno doméstico.

El mismo Gobierno en la respuesta que le dio a Naciones Unidas en agosto recomendó que la Cicih investigara; pero al lado del Ministerio Público y no por sí sola.

“La iniciativa es para que la Cicih tenga capacidad de investigar, esta será una herramienta que espero y tenga el aprobamiento”, apuntó la congresista Zelaya. En caso de que la Cicih sea instalada en el país será cobijada por la reforma, aunque para que la enmienda constitucional cobre vigor debe ser aprobada por 86 diputados del Congreso; es decir, una mayoría calificada, por lo que desde la presentación, el martes en la noche, recibió el rechazo de la oposición.

En el proyecto de reforma constitucional no se le faculta a la Cicih para que presente requerimientos fiscales y acuse a los corruptos ante los tribunales de la república, sino que más bien sus investigaciones deberán presentarlas al MP, para que ejerza la acción penal y público, como lo indica la Carta Magna.

El abogado penalista Dagoberto Aspra apuntó que la Cicih no tendrá dientes porque no podrá acusar. “Reforma al artículo 232 de la Constitución de la República presentado solo le ‘otorga’ a la Cicih las facultades de investigar, porque no se le quiere dar la facultad de ejercer la acción penal. Sí se está reformando el mismo artículo que le da el monopolio de la acción al MP”, aseveró.

El abogado Félix Ávila dijo: “No veo que una reforma a la Constitución sea necesaria para establecer que la Cicih sea un organismo que acompañe al Ministerio Público, no se requiere reformar la Constitución, porque lo que se debe hacer son mecanismos de reformas de leyes ordinarias”. Se le consultó al canciller Enrique Reina si corre riesgo la instalación de la Comisión en caso de que no se reforme el artículo 232, por lo que dijo que “no, es más bien un paso nuestro para avanzar y que la firma se acelere, o sea, que le dará un gran impulso”.

Por ahora, el Gobierno está analizando un memorándum de entendimiento enviado por la ONU, en el que se sugieren la derogación de leyes que obstaculizan la investigación de corrupción. De lo contrario, la Comisión Internacional no podrá ser instalada.