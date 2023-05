Autorizan uso de fármaco pese a falla

“Después de evaluar la relación riesgo-beneficio de la utilización o no de dicho producto, al no tener opción de sustituir el lote de manera inmediata por ser único, no poder adquirir otro producto a la brevedad y no poder prescindir del medicamento para la atención de la mujeres en trabajo de parto, con instrucciones superiores, se recomienda divulgar esta información al personal sanitario que prescribe y aplica el fármaco a fin de calcular la dosis a administrar a las pacientes y vigilar estrictamente la reacción uterina durante su administración”, señala el escrito.

Ante el suministro de este fármaco puede ocurrir un riesgo de sobredosis en el paciente, según expertos en salud.