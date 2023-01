Con asesorías buscan mejorar las operaciones marítimas en Honduras

SAN PEDRO SULA. Proyectos de transformación digital en el sector portuario hondureño se plantearon ayer en la reunión de una delegación de la Cámara Marítima con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

La reunión a puerta cerrada estuvo liderada por Eduardo Facussé, presidente de la CCIC, quien conversó con la comitiva integrada por miembros de la Cámara Marítima y consultores de Estados Unidos sobre la necesidad de la transformación digital en los puertos.

Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la CCIC, declaró a LA PRENSA que están en busca de mecanismos que faciliten el comercio internacional y puntualmente se habló de los puertos de Puerto Cortés y San Lorenzo, este en la zona sur del país.

“En el puerto de San Lorenzo por mucho tiempo no se ha invertido, no se ha mejorado, sigue estando a cargo de la Empresa Nacional Portuaria, pero ha sido un puerto con un alto potencial que nunca ha sido explotado. En el puerto de Puerto Cortés tenemos la ventaja que puede seguir creciendo, a diferencia de otros países de Centroamérica. El puerto puede seguirse ampliando hasta el doble, puertos en Guatemala y otros países ya toparon aunque quieran seguir creciendo no pueden”, explicó.

Rodríguez también comentó que se requiere inversión en energía eléctrica. Ejemplificó que en el caso de la terminal de Puerto Cortés, cuando se trae una grúa para descargar o cargar contenedores, necesita energía, pero como en toda la zona norte hay un déficit importante se limitan las operaciones.

“Otro aspecto en el que se debe mejorar e invertir es en las carreteras, la infraestructura vial, la construcción de puentes. Hay un solo puente que pasa por Puerto Cortés y ese es el único, si ese puente llega a fallar nos quedamos prácticamente sin comercio. Hablamos que las carreteras están colapsadas en la zona norte, Villanueva, Choloma, ya todo está colapsado y se necesita invertir en nuevas vías de alivio”.

Rodríguez señaló que los puentes peatonales en San Pedro Sula también son muy importantes para disminuir los atrasos en el tráfico vial que también afectan en la cadena logística.

“Hablando de la digitalización en los puertos, que se implemente y se empiece a usar la factura electrónica, en todas las operaciones de la Empresa Nacional Portuaria se debe invertir fuertemente en tecnología y volver más ágil los procesos, pero también se debe invertir en los predios de almacenaje”.