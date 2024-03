Ana García revela el último mensaje de JOH desde la cárcel

Ana García reveló el último mensaje que le pidió su esposo, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, difundiera a los hondureños y al mundo.

Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, Estados Unidos, “me pidió: Ana decile al mundo que soy inocente. Y hoy les digo al mundo Juan Orlando es inocente”, dijo la exprimera dama en un programa de televisión Qhubotvoficial.

“Deciles que para que el mal triunfa solo falta que los buenos no hagamos nada. Ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce, el pueblo hondureño sabe quien soy”, leyó Ana García el corto mensaje de Juan Orlando Hernández, quien conocerá su sentencia el próximo 26 de junio de 2024.

Agregó que “deciles que le digan al mundo que soy inocente que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros, les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho”.

La esposa de Juan Orlando Hernández que días después fue declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego, lanzó su precandidatura presidencial por el Partido Nacional.

“Hoy nos toca demostrar que Juan Orlando Hernández es inocente, en otras instancias legales, nosotros vamos a seguir haciéndolo”, indicó García.

“Yo voy a ser tu boca para explicarle al mundo que sos inocente y que fuiste parte de un proceso injusto”, denunció la exprimera dama.

Juan Orlando Hernández, quien fue un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, fue declarado culpable de importar cocaína a ese país y uso de armas, lo que podría llevarle a pasar el resto de su vida en prisión.