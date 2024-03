Con amnistía política perdonan delitos de corrupción, advierten

A más de dos años de su aprobación, la ley de amnistía política ha sido desnaturalizada en su finalidad, ya que solamente ha beneficiado a personajes afines o allegados al oficialismo acusados por delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, entre otras denuncias.

“Muchos jueces no han querido o no han podido o han sido incapaces de controlar la legalidad de ese decreto para que este no se aplique a casos vinculados con delitos relacionados con malversación de fondos públicos”, lamentó el jurista Joaquín Mejía.

A criterio del profesional del derecho, la ley ha perdido el espíritu bajo el argumento en el cual fue aprobada.

Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuestionó que a pesar que la derogación de la ley es una de las peticiones para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, duda que exista voluntad eso.

“Con tanta tarea legislativa pendiente y falta de transparencia, no creo que se logre antes del 15 de junio tener la Cicih”, señaló.