"Mi bebé pedía comida y por dos días lo único que pude darle es un no hay": padre retornado

San Pedro Sula, Cortés.

"Mi bebé me pedía comida y por dos días lo único que le pude dar es un ‘no hay’", relató Elvin Mejía Valle (30), originario de Copán Ruinas, uno de los 31 hondureños, entre adultos y niños, que recientemente regresaron al país con los sueños destrozados luego de migrar irregularmente con la esperanza de que sus bebés serían el pase para entrar a Estados Unidos.



El copaneco que cargaba únicamente su ropa y su bebé de dos años de edad, expresó que en esta ruta migratoria "se aguanta mucha hambre, no se prueba bocado hasta por dos días seguidos y se tiene que viajar en camiones, uno sobre otro, sin poder moverse y con un calor infernal, hasta por 13 horas consecutivas".



"Me dijeron que si llevaba mi hija pasaba fácil, pero está difícil", recordó el hondureño en la sala de espera del Centro de Atención al Migrante Retornado Belén, ubicado en San Pedro Sula, donde poco después de ser retornado de Estados Unidos contó la pesadilla que le tocó vivir en el trayecto hacia ese país.

Lo más duro

Mejía Valle subrayó que lo más duro que le tocó sufrir es que su bebé le pedía comida y “por dos días lo único que le pude dar es un ‘no hay’. Eso no se lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo".



"Cuando uno cae en manos de las autoridades del norte, no le dicen nada, cuando menos acuerda lo montan en un avión y ya está en su país. Este es un camino horrible porque los niños sufren demasiado", advirtió Mejía Valle.

Emily Paguada (23), procedente de Patuca, Olancho, salió con su hijo Josué Rodríguez (4) hacia Estados Unidos y relató que también vivió la dura experiencia que enfrenta una madre al emprender este camino con un menor de edad.



"En mi caso, este viaje inició el 11 de julio, fue cuando decidimos salir del país y estuvimos dos semanas en esta ruta migratoria a Estados Unidos, la verdad fue muy difícil porque desde que inicia se aguanta hambre y sueño", comentó Paguada.



"Llegué hasta el río frontera entre México y Estados Unidos, luego de eso Migración nos detuvo y allí estuvimos cinco días con la esperanza siempre de que nos iban a llevar a Texas, el Estado adonde íbamos, pero de repente nos sacaron y reunieron a todos, después nos colocaron a un bus y finalmente en un avión donde dijeron que veníamos para Honduras", añadió la compatriota.

Hasta el 25 de julio, un total de 30,909 hondureños fueron deportados desde México, Estados Unidos y Centroamérica. Esta cifra representa un aumento de 20,5 % con relación al mismo período de tiempo durante el 2020, cuando el número de deportados fue de 25,639 hondureños.



Según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), en enero se registraron 2,903 deportaciones, en febrero 4.125, en marzo 6,112, en abril se reportaron 4,669, en mayo 5,645, en junio sumaron 4.511 y hasta el 25 de julio un total de 2,944 deportados.

Deportado en sala de espera del Centro de Atención al Migrante Retornado Belén, ubicado en San Pedro Sula.