Pobladores de Chamelecón se toman bulevar del sur exigiendo reparación de bordos

San Pedro Sula.



"Nos tienen en el olvido", así se quejan este viernes decenas de pobladores del sector Chamelecón de San Pedro Sula, ya que tras más de seis meses del paso destructor de las tormentas Eta y Iota, ninguna autoridad ha reparado los bordos de contención del río Chamelecón.



Desde antes de las 6:00 am, las personas se apostaron en las dos trochas del bulevar del sur, y bloquearon la entrada y salida de la ciudad, por lo que en el sector se armaron largas filas de carros.

No hay paso de ningún tipo de vehículo, por lo que cientos de personas que iban a sus lugares de trabajo se bajaron de los autobuses y comenzaron a caminar.



"No nos han querido ni hacer la limpieza de nuestras calles", dijo a medios de comunicación un habitante de Chamelecón.



La protesta se debe a que la temporada de lluvias en el país ya inició, y en varias zonas del valle de Sula ya se reportaron crecidas de ríos; producto de esto, comunidades como las finca 10 y 11 de El Progreso quedaron incomunicadas.



Los pobladores temen que se registren lluvias casi todas las noches, ya que al no haber bordos de contención, podrían repetirse las inundaciones en Chamelecón, y otras partes bajas del valle de Sula.

El sector Chamelecón cuenta con 66 barrios y colonias en el que viven más de 110,000 habitantes. En noviembre pasado, tras el paso de las tormentas Eta y Iota, el río destruyó los bordos y casi todo el sector se inundó; miles de pobladores perdieron todas sus pertenencias.



La consigna de esta protesta fue "queremos el bordo, queremos el bordo". Otra de las personas que participó en la toma lamentó el tiempo que ha pasado y que, a la fecha, las autoridades no les han respondido."Cómo es posible que nos traten de esta forma, necesitamos nuestra seguridad... exigimos el bordo porque solamente le echaron la misma tierra que en su momento fue lodillo, pero no repararon nada".