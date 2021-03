Inspeccionan protocolos de bioseguridad en aduana de El Florido

Copán Ruinas, Honduras.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y autoridades locales inspeccionaron los protocolos de bioseguridad en el punto fronterizo integrado de El Florido, frontera con Guatemala.



La comitiva la integraron la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, la ministra de Turismo, Nicol Marder, y el titular de Copeco, Max Gonzales.



En el caso puntual del IHTT, se verificó in situ los protocolos de bioseguridad aplicados al transporte internacional de pasajeros y de carga que transita por la zona.

Comisionada Pyubani Williams

"El objetivo es cerciorarse que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad ya establecidos para los viajeros que vienen de Guatemala a Honduras y viceversa", dijo Williams.



Los funcionarios también visitaron Copán Ruinas, en donde sostuvieron una reunión con las autoridades locales de Conapremm, para analizar las medidas que se aplicarán a los lugares que incumplen los protocolos establecidas, con el fin de evitar la propagación del covid-19.

Exceso de pasajero, aumento del valor del pasaje y no hacer uso de las medidas de bioseguridad son algunas de las acciones por las que las unidades de transporte pueden ser sancionadas. Adicionalmente los conductores que no porten la documentación correspondiente se exponen al decomiso de la unidad o vehículo particular.

Datos

A la fecha han sancionado a 191 unidades del transporte terrestre por incumplir las medidas de bioseguridad a nivel nacional: noroccidental 95, litoral atlántico 43, central 12 y sur 11.

Las sanciones para los transportistas van desde los 2,000 lempiras hasta los 3,500 lempiras.