Sacerdote de Copán había afirmado días antes que no usa mascarilla en misas

Copán, Honduras.

El polémico padre de la Iglesia Católica, Rolando Peña, ya había afirmado el jueves pasado que no usa mascarilla durante las misas que desarrolla en una comunidad entre Corquín y San Pedro, Copán, en el occidente de Honduras.

Peña brindó declaraciones a un medio local y detalló que sí se siguen las medidas de distanciamiento dentro del templo, pero que él no utiliza cubrebocas.

Sin embargo, comentó que no le exige a los feligreses el uso de la misma. "Yo soy del parecer que cuando Dios me llame, una mascarilla no me va a salvar, no sé hasta qué punto será un negocio esto de las mascarillas", aseguró.

Agregó que utiliza raramente mascarilla y que cuando lo hace es porque se lo exigen, ya que de su parte prefiere llevarla puesta.

El sacerdote criticó a quienes utilizan el cubrebocas todo el tiempo. "Hay gente que no puede vivir sin la mascarilla", señaló.

La postura del padre quedó evidenciada el día de ayer, Domingo de Ramos, cuando le arrebató la mascarilla a sus feligreses y todo fue captado por los medios.



Esta actitud ha desatado reacciones de desaprobación por parte de diferentes sectores de la sociedad que llaman a los líderes religiosos a ser llamadores de conciencia y no de lo contrario.