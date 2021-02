Migrantes hondureños en EEUU gestionan vacunas de la covid-19 para su país

Miami.



La Fundación 15 de Septiembre de hondureños en Estados Unidos está gestionando con el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la congresista estadounidense Ilhan Omar el envío de vacunas a su población ante la "precariedad del sistema sanitario" en el país centroamericano, que sobrepasa los 4.000 muertos por la covid-19.



"Tenemos el compromiso de hacer llegar al Congreso (estadounidense) y a la Casa Blanca toda la información acerca de la precariedad e irresponsabilidad del sistema sanitario de Honduras", dijo este viernes a Efe Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, con sede en el condado de Broward (Florida).



Según Flores, la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, habló hoy de la compleja situación sanitaria que vive el país, aquejado de un brote de dengue, además de la pandemia de la covid-19.



De acuerdo con Flores, la tasa de mortalidad en Honduras producto de la covid-19 es más elevada que la oficial. "Con las actas de defunción de las funerarias se sabe", precisó.

El sufrimiento de muchas familias hondureñas es evidente cuando un miembro muere a causa del coronavirus y los costos para enterrarlo son inaccesibles. https://t.co/EwtSBtSUdi — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 26, 2021

En Honduras han fallecido producto de esta pandemia más de 70 médicos desde marzo de 2020, indicó Flores con base en datos suministrados por Figueroa en una videoconferencia en la que participó Ryan Morgan, asesor político de la congresista Omar (demócrata por Minnesota).



"No hay vacunas, recién ayer consiguieron 5.000 vacunas de Israel para 2.500 personas, porque son dos dosis, y Honduras tiene 9 millones de habitantes. Hay lugares donde no llega el sistema sanitario", añadió el activista.



"Nosotros, la comunidad migrante, apoyamos al Colegio Médico de Honduras para pedir ayuda ante el Congreso de Estados Unidos. Se supone que cuando la ciudadanía no tiene los medicamentos, hay masas de emigrantes que salen del país", remarcó.



Según Flores, el asesor de la congresista Omar elogió "el trabajo esmerado" de la presidenta del CMH.



"Nos sorprendió, conoce muy bien Honduras. Entre 2016 y 2018 estuvo en nuestro país en una misión", señaló sobre Morgan.

Los escolares cumplen con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.https://t.co/C9dkvhjRR0 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 26, 2021

En el sur de Florida se concentran unos 180.000 hondureños, la mayor parte en el condado de Broward, cuya capital es Fort Lauderdale, y la cifra total de hondureños en EE.UU. puede haber llegado al millón y medio con el éxodo de los últimos años, según Flores.



Honduras recibió este jueves 5.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Moderna contra la covid-19 donadas por Israel, que fueron gestionadas por el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández.



Los fármacos, que son los primeros que recibe Honduras desde que la pandemia se comenzó a expandir en marzo de 2020, llegaron en el avión presidencial del país centroamericano, que el domingo voló a Israel y además transportó otro donativo igual para Guatemala.



Las vacunas serán aplicadas a 2.500 personas del personal de primera línea que combate la pandemia.



Honduras acumula al menos 4.009 muertos por la covid-19 y 168.243 contagios, informó este jueves el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).