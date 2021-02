Embajada de Estados Unidos en Honduras reanuda servicios de visado de no-inmigrante

Tegucigalpa, Honduras

La embajada de Estados Unidos en Honduras anunció este lunes que se reanudaron varios de los servicios de visado de no-inmigrante.

Los solicitantes de visa por primera vez de visas H2 y renovación de visas que han expirado en los últimos 24 meses ya están disponibles, informó la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

También ya están disponibles las entrevistas para la categoría de visa C, D, E, F, H, I, J, L, M, O, P, R, T y U.

También se informó de los servicios que no están disponibles como las citas para solicitar visas de turista regulares B1/B2 por primera vez.

Si desea conocer más información o los requisitos para sus trámites de visa ingrese a ustraveldocs.com

Pasos para solicitar una visa de no inmigrante

1- Primero establezca el tipo de visa aplicable a su situación.

2-Complete la solicitud de visa de no inmigrante en línea el formulario DS-160. Usted necesitará su número de confirmación DS-160 para crear su perfil y reservar su cita.

3- Registrar su perfil en nuestro sistema aquí. Después de ingresar los datos en el perfil y asociado un recibo de pago no podrá realizar modificaciones. Si los datos no coinciden en su perfil con los datos del pasaporte, usted tendrá que realizar un nuevo pago. La tarifa de visa no es reembolsable ni transferible.

Una vez se encuentre en el sistema, verá su tablero de información. Presione en Programar una Cita en el menú del lado izquierdo. Esto iniciará el proceso para programar su cita. Usted va a necesitar:

Su número de pasaporte

Los diez (10) dígitos del código de barra de su hoja de confirmación DS-160.

4- Complete el pago de la tasa de visa. La página de Tasas de Visas detalla las tipos de visa y su correspondiente tasa de visa en dólares de los Estados Unidos y moneda local.

5- Visite la Embajada de los Estados Unidos, Tegucigalpa en la fecha y hora de su entrevista de visa. Asegúrese de consultar la página programar mi cita para obtener la documentación necesaria para su cita.

6- Si su visa es aprobada, le será enviada al lugar designado.