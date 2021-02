Darío Banegas pide no agregar "incertidumbre" al proceso electoral

Tegucigalpa.



Darío Banegas, precandidato presidencial liberal del movimiento “La Esperanza de Honduras”, declaró este miércoles que espera que “los políticos tradicionales entiendan no se viven tiempos normales y que lo peor que podrían hacer es agregarle incertidumbre y dudas al proceso electoral que está en marcha”



“Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo que debe hacer es generar confianza; y eso se logra con reglas claras, con el cumplimiento del cronograma y teniendo en cuenta que Honduras está por encima de las ambiciones particulares o la de lo partidos que representan”, manifestó Banegas.



El aspirante político anunció que su movimiento no va a acreditar a sus representantes en las mesas por medio de listados anticipados “ya que es ilegal y los reglamentos no pueden estar por encima de la ley que ahora nos rige”.



El CNE, agregó Banegas, protagoniza el papel de juez entre competidores con las reglas del juego democrático y lo menos que debe hacer es salirse de la ley.



“Rechazamos las maquinaciones de los que en las tinieblas conspiran todos los días contra este país que necesita paz para refugiarse en la esperanza con la que se conquista el futuro; por eso, es inoportuno promover asambleas constituyentes que solo están en las agendas políticas que no tienen conexión con la agenda del pueblo”, exclamó el líder liberal.



El precandidato liberal instó a los políticos en general a “jugarle limpio” a una Honduras que “ya no cree en la política tradicional y que necesita estabilidad para recuperarse económicamente de la hecatombe provocada por la corrupción y la pandemia del covid-19”.