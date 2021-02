Educación crea plataformas para dar atención a alumnos hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

Ante la preocupación de los padres de familia y docentes de si los estudiantes volverán a recibir clases a través de la aplicación de WhatsApp, las autoridades de Educación con apoyo de los cooperantes lanzaron nuevas plataformas para la atención de los alumnos.

Son cuatro herramientas que ayudarán a los estudiantes y docentes en sus aprendizajes durante las clases virtuales, dieron a conocer las autoridades.

La primera es el portal educativo Educatrachos, que cuenta con videos, textos, cuadernos de trabajo, entre otros recursos.

En el portal educativo, los docentes y alumnos podrán encontrar materiales para todos los grados, está organizado por clases y cada uno se podrá ver en línea o descargarlo en los dispositivos móviles y verlos sin necesidad de estar conectado a internet.

La segunda plataforma es el Centro Educativo Virtual, allí estará disponible el bachillerato de Ciencias y Humanidades en la modalidad virtual, que fue creado para estudiantes que no pueden acceder al sistema regular y para personas que están en el extranjero y quieren obtener un título de educación media, dijo la viceministra de Educación, Gloria Menjívar.

La Secretaría de Educación, junto al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Unicef y Microsoft, desarrollaron la plataforma Pasaporte de Aprendizaje. La herramienta cuenta con cursos en las áreas de matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales para todos los grados. La plataforma tendrá una aplicación para dispositivos móviles donde los estudiantes podrán descargar los recursos y verlos sin requerir conexión a internet.

Para los docentes, Educación fortaleció la plataforma Ibertel, donde los maestros pueden encontrar cursos que se imparten durante todo los años escolares para fortalecer sus capacidades pedagógicas, administrativas y científicas. El fin de estos espacios de formación virtual es ofrecer a los alumnos y maestros recursos digitales oportunos y de calidad para ayudar en los aprendizajes de las diferentes áreas del Currículo Nacional Básico.

“Hoy estamos dando un paso importante en la transformación educativa digital de nuestro país”, expresó el secretario de Educación, Arnaldo Bueso.

En las plataformas hay unos 5,000 recursos pedagógicos, creados por la Secretaría de Educación, y este año se proyecta la creación de unos 3,000 recursos más, que estarán alojados en el portal Educatrachos y en Pasaporte de Aprendizaje.

Modalidad

Durante 2020, luego de que los centros educativos cerraran debido a los contagios de covid-19, los estudiantes continuaron su educación a través de medios como la televisión, la radio y el internet.

Datos de la Secretaría de Educación revelan que durante 2020 un 70% aproximadamente de los estudiantes recibieron sus clases a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Algunos padres de familia manifiestan que a través de esa modalidad sus hijos no están aprendiendo, por lo que se debe mejorar la forma en que se darán clases a los estudiantes durante 2021.

La poca conexión a internet y la falta de recursos económicos hicieron que el año pasado, según los datos de la Secretaría, casi 300,000 estudiantes se desvincularan de sus clases.

Para esos menores se crearon estrategias de reinserción como los campamentos lúdicos y el programa Toma mi Mano; sin embargo, durante la clausura del programa la viceministra Menjívar dio a conocer que se atendió a 50,000 estudiantes; es decir, que unos 250,000 no lograron finalizar el año. Las autoridades no manifestaron si esos estudiantes desertaron o deberán repetir el año escolar.

Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), manifestó que los campamentos lúdicos no tuvieron ningún impacto en los menores. “En los campamentos lúdicos se realizan actividades donde los niños aprenden jugando y haciendo, pero se hace en espacios determinados, lo que hicieron no fueron campamentos y no tuvieron ningún impacto”, expresó.

Agregó que, además de las plataformas virtuales exclusivas para la actividad educativa, la Secretaría debe asegurar que los niños tengan dispositivos para conectarse, internet para los alumnos, y eso debe ir acompañado de entrega de materiales educativos.