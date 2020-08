Transporte hondureño a pilotaje con taxis y 4 rutas interurbanas

San Pedro Sula, Honduras.

Esta semana comienza el pilotaje para la reactivación del transporte público de pasajeros con la modalidad de taxis en 12 municipios, y desde hoy los buses interurbanos en cuatro rutas permitidas.

Las pruebas en el transporte para una reapertura gradual después de cuatro meses de estar inactivos se inicia esta semana con los taxis que ya han sido aprobados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Son 12 los municipios autorizados para iniciar el pilotaje en el que no están incluidos Tegucigalpa ni San Pedro Sula.

Aunque unos 2,600 taxis han sido aprobados, no todos comenzarán a trabajar esta semana.

El proceso será gradual y comenzará en los municipios de Esparta, La Masica y San Juan, San Francisco, en Atlántida; Choloma en Cortés; Olanchito, Yoro; San Lorenzo, Valle; Choluteca, Comayagua, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y El Paraíso.

Los taxistas son los que más avanzados están en capacitaciones sobre los protocolos de bioseguridad. Han colocado separadores

a sus unidades.

En el caso del transporte interurbano ya están autorizadas desde hoy las rutas de Tegucigalpa-San Pedro Sula, Tegucigalpa- Choluteca, Choloma-San Pedro Sula y Ocotepeque-La Entrada y viceversa en todas. Están en análisis San Pedro Sula-Puerto Cortés, La Esperanza- Santa Rosa de Copán y La Ceiba-Colón.

Leonardo Escobar, jefe de la unidad asesora de calidad del IHTT, habló con LA PRENSA sobre cómo funcionará el pilotaje que comenzará esta semana.

“Uno de los principales requisitos es la capacitación, se desarrolla un protocolo específico a cada modalidad. Las unidades deben adaptar las medidas de bioseguridad y deben estar legales”.

LEA: Auditoría revela crisis en hospital de El Paraíso

Escobar expuso que empezarán con la modalidad de taxis, porque ya han estado trabajando con ellos, sobre todo en los municipios con riesgo bajo y medio, o sea de la fase 1 y 2.

Destacó que el pilotaje de taxis que se hizo en Comayagua y Siguatepeque tuvo buenos resultados.

“En San Pedro Sula y Tegucigalpa estamos en proceso de capacitación y verificación de las medidas de bioseguridad adaptables a las unidades. Estamos analizando rutas y planificando la capacitación”. Detalló que en los municipios con riesgo bajo pueden trabajar todas las unidades, solo deben ser aprobadas, en el caso de los municipios con riesgo medio solo se autorizará el 50%.

“Estamos trabajando con los buses, definiendo rutas y formas de un pilotaje controlado y cuidadoso. Yo espero que en el transcurso de la semana también puedan salir algunos buses. Estamos trabajando con ellos”.

El tiempo de pilotaje es indefinido. El cumplimiento de las medidas por parte de los conductores será lo que determine su avance o cancelación, aseveró Escobar.

“Iremos capacitando de manera gradual, pero no significa que si ya fue capacitado ya está autorizado. No estamos emitiendo permisos por escrito, pero sí se lleva en una base datos para evitar falsificaciones que se puedan dar”, apuntó.

Por taxi solo están permitidos tres pasajeros más el conductor y no está en discusión un aumento al pasaje. El horario de operación es el autorizado por Sinager.

Lucas Madrid, dirigente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) en Santa Rosa de Copán, informó que mañana martes se inicia la prueba piloto con 100 unidades.

Pyubani Williams, comisionada presidente del IHTT, declaró que en el caso de los buses interurbanos se permitirá hasta un 50% de los pasajeros, es decir, que las unidades con capacidad para 60 personas solo podrán llevar 30.

“Definimos las rutas, pero tenemos que entrar en el proceso de capacitación a los conductores de las unidades en medidas de bioseguridad, porque en el sector interurbano no solo son las medidas dentro de la unidad, sino también la limpieza, higiene y fumigación de las terminales y lo de las paradas, porque en el caso de tener una parada intermedia en el restaurante adonde se van a bajar solo podrán dar el servicio para utilizar los baños”, explicó.

Williams reconoció que hay muchos detalles aún por definir, y aunque espera que comiencen a operar esta semana se debe trabajar en la capacitación de los conductores. Hasta la fecha llevan más de cinco mil conductores capacitados a nivel nacional.

$PieFoto

“El concesionario que salga sin la autorización del Instituto, porque también deben estar de acuerdo Sinager y las autoridades locales (las alcaldías), se les decomisará la unidad”. Ingerir alimentos dentro de las unidades está prohibido porque el uso de la mascarilla durante todo el viaje es obligatorio.

Víctor Aguilar, presidente de la Ataxish, manifestó que como asociación no han tenido acercamiento con el IHTT, aunque algunas unidades ya han sido modificadas. “Ya tenemos algunas unidades modificadas a nivel nacional, porque como asociación tenemos 22,876 afiliados. Debe haber reuniones y capacitaciones, porque sí necesitamos capacitaciones”.

Aguilar dijo que está de acuerdo con no llevar un cuarto pasajero para guardar la distancia necesaria dentro de las unidades.

“Nosotros queremos trabajar, aunque nos llevemos poco para nuestras casas, ya no queremos andar pidiendo en las calles, como el bono, que cuesta que nos lo den”, aseveró.

Dudas

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Transporte Taxista Hondureño Limitada (Cotaxihl), opinó que aún hay muchas dudas que no han sido despejadas por las autoridades.

“En el taxi se disminuirá un pasajero, entonces se va a aumentar el pasaje dividido entre tres o tendremos algún subsidio por parte del Gobierno, no sabemos aún”.

Aunque algunos taxis han sido modificados y ya tienen separadores de plástico y hasta cuentan con cobertores desechables de nailon, Rodas indicó que esto requiere una inversión adicional, al igual que el gel antibacterial y la fumigación de las unidades, por lo que piden un subsidio por parte del Gobierno.

Luis Peña, dirigente del transporte interurbano, dio a conocer que enviaron al IHTT una lista con un grupo de empresas de transporte que ya cuentan con un protocolo de bioseguridad para su aprobación. En el protocolo está la toma de temperatura del pasajero, el uso de gel antibacterial, el uso obligatorio de mascarilla o careta, y la unidad solo debe operar con el 50% de la capacidad.

No es recomendable el uso de aire acondicionado, es preferible andar las ventanas abiertas. “Ni que utilicen el servicio sanitario dentro de la unidad porque es lo que recomienda Sinager, las unidades serán fumigadas en las llegadas y salidas”, expresó Peña. De acuerdo con un censo levantado por el IHTT, en Honduras hay más de 32,000 unidades legales de transporte público de pasajeros.

Los taxistas son los que más avanzados están en capacitaciones sobre los protocolos de bioseguridad. Han colocado separadores

a sus unidades.

Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, señaló que aunque tienen mucha necesidad de trabajar no están preparados porque hay muchas personas que no respetan las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de la mascarilla. “No hemos tenido reuniones con Sinager ni con el Instituto. Han dicho los comisionados que tienen cinco mil conductores capacitados, pero no sé quiénes serán”. Lanza coincidió con otros transportistas en que requieren apoyo del Gobierno porque tendrán más pérdidas que ganancias. “Hay una petición en el Congreso de un subsidio, estamos esperando una respuesta. Los carros pequeños conllevan mucho mantenimiento, es menos en los grandes”.

Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano en la zona norte, compartió que como transportistas no pueden operar con un 50% porque al menos en San Pedro Sula laboran con una tarifa desfasada y los compromisos son muchos.

“La tarifa que deberíamos tener es de 13 lempiras y ahorita es de 10 lempiras”. Fernández Toro recalcó que los sistemas de bioseguridad acarrean altos costos que no podrían pagar. La eficiencia en la prevención se ve en riesgo de no aplicar las correctas medidas de bioseguridad en las unidades. “Alguien tiene que pagar esto o lo paga el pasajero o lo paga el Gobierno, porque yo como transportista no voy a salir para perder”. En San Pedro Sula, más de 300,000 personas utilizan el transporte público.