El BCIE dona a Honduras 33 mil kits de extracción para detectar coronavirus  

Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó a Honduras 33 mil kits para diagnosticar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, cuya enfermedad resultante, la COVID-19, ha matado ya a 656 personas e infectado a 24.665, informó este martes la Presidencia hondureña.

La designada presidencial de Honduras (vicepresidenta), María Antonia Rivera, indicó que el embarque de los kits de diagnóstico fue retirado el fin de semana, con apoyo de Administración Aduanera del país centroamericano.

“Ya está en manos de la Secretaría de Salud este material de extracción", enfatizó Rivera, quien dijo que, por instrucciones del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, las pruebas PCR (hisopado) se entregarán en los diferentes hospitales del país con transparencia.

Además lea: Aprueban que campesinos a los que les remataron tierras por falta de pago, las recuperen

La donación, cuyo monto asciende a 148.500 dólares, fue recibida por la ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, añadió la Presidencia de Honduras.



Los kits contribuirán a "fortalecer más" el sistema sanitario de Honduras y hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, según las autoridades.



Honduras recibió el 6 de abril 26.000 kits para diagnosticar la COVID-19 como parte de una donación de 182.000 pruebas que el BCIE entregó a siete países de la región centroamericana.

Se trata de kits de diagnóstico compatibles son los sistemas sanitarios de todos los países centroamericanos menos Belice, que por eso no recibirá la donación, y fueron comprados a Corea del Sur, un socio extrarregional del Banco.

El BCIE fue fundado en 1960 y cuenta con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice como miembros regionales, y como extrarregionales México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur.

Decreto legislativo para contratar profesionales

El Parlamento hondureño aprobó hoy un decreto que autoriza a la Secretaría de Salud del país y centros de asistencia médica privada a contratar a profesionales de la salud que tengan su carta de egresados, aunque no tengan el título médico extendido o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



El decreto fue aprobado ante la necesidad del sistema de salud de contratar más profesionales para hacer frente a la mortal enfermedad, indicó el Legislativo en un comunicado.



El presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, dijo que la iniciativa fue consensuada con el rector de la Universidad Nacional, Francisco Herrera.



"El rector Herrera me ha manifestado que no hay ningún problema y me ha asegurado que, en paralelo y en la medida de su capacidad tomando en cuenta las circunstancias actuales, está haciendo lo posible para acreditar el título de estas personas”, señaló.



Olivia, del Partido Nacional (en el poder), indicó que también se dará prioridad a los médicos graduados que están desempleados.