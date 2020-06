Diputados reaccionan tras ser denunciados de cuatro delitos por el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

"Era algo que ya lo esperábamos", coinciden una parte de todos los diputados denunciados por el Congreso Nacional ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y contra la forma de gobierno.

El Congreso Nacional giró ayer un comunicado en el que desautorizó la reunión convocada por diputados de la oposición política para abordar temas como el nuevo Código Penal.

Código Penal En Honduras rige desde este jueves un polémico Código Penal que es rechazado por la oposición que considera que blinda a quienes cometen actos de corrupción y narcotráfico, pues baja las penas para esos delitos. El Congreso había dispuesto el 9 de mayo, por tercera vez y a pedido de organizaciones civiles, el aplazamiento por 45 días de la vigencia del nuevo Código, plazo que se cumplió este jueves.

"Desconozco el contenido total de esa denuncia, pero no me extraña porque se están defendiendo personas que han usado el poder y lo han convertido en un bufete de defensa, ahora resulta que quieren acusar de un acto basado y firme en ley", exclamó Luis Redondo, diputado por el Partido Innovación y Unidad (Pinu).

El legislador enfatizó que quienes están en contra quieren hacer creer al pueblo hondureño que la reunión fue ilegal, cuando en realidad todo es conforme a derecho. "Esta denuncia no tendrá ningún fondo, no es nada comparado con las denuncias que vamos a presentar, pero no acusándolos, sino demostrando que este decreto que ellos han defendido a capa y espada es el cuerpo del delito y un acto abominable",, afirmó.

Doris Gutiérrez, también diputada del Partido Pinu, remarcó que "esa denuncia ya la esperábamos, sabíamos que iban a actuar contra nosotros, ahora estamos en la mano de Dios y pedimos sabiduría".

La diputada aclaró que la Junta Directiva que presidió la reunión ayer es provisional, por lo que están con la conciencia tranquila. "Ellos tienen el poder en todas las instituciones, estamos preparados para esto, al hacer la reunión sabíamos que iba a tener consecuencias", exteriorizó.

En tanto, el diputado Jari Dixon, del Partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que "no es extraño que pretendan meternos a la cárcel, sabemos que la inmunidad solo es para los delincuentes y yo no lo soy".

Jorge Cálix, también diputado de Libre, manifestó que "aparentemente soy un imputado más, aquí estaré en mi casa esperando la orden de captura, ya saben dónde vivo. Nosotros estamos en contra del Código Penal, estamos obligados a responderle a la gente y eso hicimos ayer, decisión que ya fue notificada al secretario Ebal Díaz y ahora solo resta esperar".

El Partido Alianza Patriótica, a través de un comunicado expresó que "repudiamos la denuncia interpuesta en contra de los diputados, lo único que están haciendo es hacer valer la forma histórica de decisión del soberano pueblo hondureño. Felicitamos a todos los diputados de oposición unidos para combatir la corrupción y la ilegalidad en el país".

Sobre la reunión que sostuvieron diputados y suplentes de Libre, Partido Liberal y Pinu, el parlamentario nacionalista Mario Pérez se limitó a comentar que "la reunión del miércoles fue una reunión de amigos, de diputados afines a la oposición, pero no se le debe llamar sesión del Congreso Nacional”.

"Lamentamos que algunos quieran hacer cambios a última hora después de tantos años de socialización, pero eso no obstaculiza que trabajemos en esas reformas cuando sean pertinentes, útiles y apropiadas, estamos en la obligación de hacerlo, para eso deben de presentarse de manera formal en el Congreso Nacional y allí encontrarán las puertas abiertas", subrayó.

Recordó que las sesiones del Congreso Nacional son las que están "legalmente" convocadas por el presidente Mauricio Oliva a través del secretario Tomas Zambrano.