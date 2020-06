Aumento de casos deja sin capacidad hospitales de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Médicos de los hospitales públicos de Tegucigalpa anunciaron hoy que el aumento de los casos de coronavirus Covid-19 ha desbordado la capacidad hospitalaria, como se temía desde hace más de dos semanas.

El jefe de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de Tegucigalpa, confirmó, César Henríquez, señaló que lamentó la situación que está viviendo la ciudadanía con la enfermedad.

“Definitivamente hemos sobrepasado la capacidad instalada y estamos viendo cómo se abren dos o tres nuevas salas más para poder dar un poquito más de oxígeno a la emergencia”.

Sostuvo que solo en las torres del centro asistencial hay 222 pacientes hospitalizados y 70 en la unidad de emergencia. Señaló que están buscando la forma de cómo habilitar más salas de COVID en ese centro asistencial.

Agregó que estas dos semanas serán determinantes para definir la curva de contagios y agregó que esa institución está a la espera de la llegada de más pruebas PCR para poder tener un mejor panorama de lo que ocurre, ya que "desde el jueves se agotaron las pruebas, tengo entendido que llegan entre hoy y mañana".

Destacó además que los resultados que se están dando por parte de las autoridades muestran una realidad de hace dos semanas.

“Además tenemos otro problema, que estamos trabajando con resultados de hasta dos semanas de retraso, estamos trabajando con resultados clínicos y eso no nos sirve, El problema no se está solucionando, pese a que se realizan al menos 300 pruebas diarias, es un hecho que colapsamos, no hay camas, muchos pacientes están en colchonetas en el suelo”.

Contagios y muertes en aumento

Alrededor de 25 pacientes han perdido la vida este lunes por sospecha de COVID en los diferentes hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En el IHSS de Tegucigalpa otros nueve pacientes sospechosos de COVID-19 fallecieron esta madrugada en diferentes salas. En junio han fallecido 53 personas solo en esa institución.

Las autoridades del Hospital Escuela confirmaron que durante el fin de semana fallecieron 19 personas, 10 de ellas el sábado y nueve el domingo. La portavoz del centro asistencial, Julieth Chavarria, indicó que tanto la sala de emergencia como el tercer piso se encuentran abarrotados de pacientes.

Según las autoridades del Hospital San Felipe confirmaron que este lunes fallecieron dos personas en ese centro asistencial por causas del virus. Los fallecidos son una joven y un hombre que se encontraban en la unidad de Cuidados Intensivos.

Igualmente, en la sala de triaje del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), se reportó la muerte de un paciente sospechoso de la enfermedad.

Mientras que en San Pedro Sula, las autoridades del Hospital Leonardo Martínez reportaron la muerte de seis personas, todos por sospecha de la enfermedad.

Además, en el Hospital Mario Catarino Rivas se reporta la muerte de otras siete personas esta madrugada por sospecha del virus.

Este día la capital hondureña amaneció cerrada tras la decisión gubernamental de retroceder en el plan de reapertura inteligente, luego de detectar un pico de contagios que mantiene a la capital hondureña como epicentro de la pandemia por encima de San Pedro Sula, donde hace escasos días se concentraba el grueso de la afectación.