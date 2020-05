Congreso Nacional exige a EEH que cumpla y no haga cobros promediados

TEGUCIGALPA.

Representantes del Congreso Nacional advirtieron ayer a la Empresa Energía Honduras (EEH) que deberá cumplir con el mandato contemplado en la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) aprobada la semana anterior que ordena realizar la medición de energía con base al consumo real y no al promediado, como lo ha venido haciendo.

En su última reforma al artículo 18 de la LGIE del pasado 21 de mayo, el Poder Legislativo determinó que en lo sucesivo las tarifas deberán reflejar el consumo real de cada usuario y se harán en función a los datos que genere el contador, debiéndose asegurar que el mismo esté en perfecto estado de funcionamiento.

En ningún caso procederá el cobro del servicio de energía eléctrica de forma promediada con base al consumo de meses anteriores.

“La empresa EEH deberá cumplir y responder con lo establecido en la ley”: Tomás Zambrano,

Secretario del Congreso

Sin embargo, EEH emitió el martes un comunicado en el que argumentó que tal disposición es inaplicable porque el sistema de medición de los usuarios del servicio de energía eléctrica no permite la eliminación de la facturación por promedios en su totalidad.

EEH argumentó que los usuarios no permiten el ingreso a sus comunidades al inspector que mide los contadores; medidores dañados o manipulados por los clientes para evitar el registro del consumo real, contadores obsoletos o análogos, robo de medidores, clientes conectados de forma directa, y medidores ubicados en zonas de alta inseguridad.

Promedios cuadriplicaron

Un informe de la empresa auditora Manitoba Hydro Internacional detalló que de los 1,882,634 clientes registrados en la base de datos de la Enee, en el mes de enero de 2020 se le promedió la factura a un total de 153,437 de ellos, en febrero a 160,394 y en marzo cuando iniciaron las medidas de confinamiento por el COVID-19, el número de clientes promediados ascendió a 831,601.

Según Manitoba, en este último mes la promediación de saldos de consumo aumentó 4 veces a lo registrado en el mes de febrero, ante lo cual EEH adujo que la cantidad obedeció a inconvenientes para leer y hacer los desplazamientos por los toques de queda y bloqueos en las entradas a los sitios de lectura, así como en carreteras principales.

Son unos inconscientes, en este momento de crisis no pueden hacer eso. Juan Carlos Sikaffy,presidente del Cohep

En las localidades donde no fue posible ingresar a tomar lectura, se facturó el suministro bajo promedio, en este caso identificado como COVID-19.

Mediante esta modalidad se facturaron sobre las 700,000 cuentas bajo el promedio amparado por fuerza mayor, que, en la próxima facturación, según Manitoba, serán ajustados con base en la lectura real (en caso de que puedan ser leídos en el mes siguiente).

“El uso y disponibilidad de recursos debería ser tema al interior de EEH y no ser materia de justificación para no disponer, por ejemplo, de medidores y cuadrillas de campo; este último punto ha impactado los procesos de lectura y facturación, ya que al no disponer de medidores no es posible atender los procesos principales de la empresa distribuidora, y se llega al uso de promedios en el consumo de energía eléctrica en cantidad superior a lo esperado en una empresa de este tipo”, cuestionó Manitoba.

Deberá cumplir

Tomas Zambrano, primer secretario del Congreso Nacional, dijo que con base en la reforma aprobada la semana anterior, EEH deberá cumplir y “responder con lo establecido en la ley”, mientras que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) tiene la obligación de supervisar y hacer que se cumpla la ley.

Explicó que la ley habla bien claro con relación a los casos en los que se puede promediar y no es al gusto o abuso de la empresa responsable de la medición y facturación.

Datos - 1.9 millones de clientes registró en el último mes la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). - 700, 000 cuentas de consumo. Entraron en el mes de marzo bajo el promedio amparado por fuerza mayor. - 788,225 clientes residenciales recibieron la factura del mes de marzo con valores promediados por EEH.

Detalló que la ley establece que la promediación solamente procederá cuando no exista medidor o el mismo esté dañado o cuando por cualquier causa no se hace posible realizar la medición por parte del ente responsable de hacerlo, sin embargo, en ambos casos la aplicación de consumos promedios solo podrá ser autorizada por la Cree.

“No es para ese montón de cosas que dicen ellos”, enfatizó Zambrano, quien indicó que en el transcurso de esta semana se publicará la última reforma de la LGIE en el diario oficial La Gaceta y la disposición quedará en firme y deberá ser aplicada obligatoriamente por EEH.

Auditoría

Consultado al respecto, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sikaffy, exteriorizó su malestar por el abuso en la promediación de la factura de consumo de electricidad y enfatizó que las leyes que el Congreso Nacional emite son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos.

“Son unos inconscientes, no puedo creer que en estos momentos de crisis puedan hacer esto, aunque el contrato los faculte. Eso solo denota falta de compromiso con la recuperación del país”, fustigó el líder empresarial.

Sikaffy dijo que frente a los constantes abusos de EEH es necesario que las autoridades de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) hagan una auditoría exhaustiva del desempeño de la sociedad EEH.

En similares términos se pronunció Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y pidió a la SAPP frenar los abusos de la empresa EEH.

“Los integrantes de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) hay que decirlo, ganan casi 200,000 lempiras, incluso ganan más que el propio Presidente, y deben proceder de inmediato a determinar si las denuncias en contra de la Empresa Energía Honduras son ciertas, y de evidenciarse algún exceso proceder conforme a ley”, apuntó.

Enfatizó que la Ley de Promoción de las Alianzas Público Privadas establecen que la SAPP tiene entre sus atribuciones la de controlar la prestación y gestión de los servicios públicos e infraestructura y el cumplimiento de los contratos y licencias, así como supervisar la calidad de los servicios prestados.

3 claves para saber: En su último reporte, Manitoba Hydro hizo una serie de observaciones sobre el impacto de la promediación.

1 Patrones de consumo Marzo es un mes del año donde hay mayor consumo, con tendencia a subir hacia agosto, para luego declinar. En marzo 2020 se facturaron 506.37 gwh; el consumo promedio por cliente fue de 264.2 kwh en marzo de 2018; 286.3 kwh en marzo de 2019, y 269 kwh en marzo 2020.

2 Caída de la actividad En marzo de 2020 hubo poca o nula actividad en algunos suministros del sector comercial y muchos clientes pudieron verse afectados por la aplicación de promedios, aunque otros pudiesen haberse visto beneficiados en el sector residencial, cuyos consumos se ajustarán.