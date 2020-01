Oposición rechaza la no renovación de la Maccih y convoca a las calles  

Tegucigalpa, Honduras.



Miembros de la oposición de Honduras reaccionaron este viernes indignados por la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues este último organismo no llegó a un acuerdo con el Gobierno de Honduras.

El Gobierno hondureño informó este viernes de que el diálogo iniciado con la OEA para una segunda etapa de la Maccih concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.

"El problema que tiene el pueblo hondureño es el tipo de gobierno dictatorial que rige este país desde hace 10 años, con el apoyo irrestricto de Estados Unidos y Europa", dijo este viernes el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien anunció una movilización para el próximo lunes 27 de enero.

Llamado a salir a las calles

Zelaya llamó a sus bases y les dijo que "estamos convocando para el 27 de enero para manifestarnos públicamente sobre ese fraude que ha significado la propuesta del gobierno, primero de no hacer la prórroga y luego un convenio que no se da".

"El pueblo exigió la Maccih y en ese momento se escuchó el clamor del pueblo anticorrupción, después de haber pedido que interviniera Naciones Unidas se aceptó que fuera la Maccih la que viniera; pero la Maccih nos dejó varias certezas sobre los niveles de corrupción. El titular del crimen organizado es el propio Estado hondureño. Eso está claro", sostuvo.

Por su parte la abogada opositora Fátima Mena dijo que "es lamentable escuchar el pronunciamiento del Gobierno de Honduras. Entendemos que existe una élite hondureña política y económica corrupta. Esto no sorprende y lo único que da a conocer es que el gobierno no quiere erradicar la corrupción e impunidad en el país. Corrupción que se roba más de 50 mil lempiras anualmente".

Agregó que "se roban dos veces el presupuesto de educación y cuatro veces el presupuesto de Salud".

#Maccih en Twitter: tendencia

El Twiter de Honduras explotó con la tendencia MACCIH y hubo muchos opositores que dijeron que lo sucedido hoy fue el tiro de gracia al combate a la corrupción y la impunidad en Honduras.

"Honduras no es una democracia, es una cleptocracia... ¡Adiós OEA-MACCIH!, escribió el analista económico Ismael Zepeda Galo.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (Maccih) indicó por su parte que "no es el fin de la Maccih, es el fin del Estado de Derecho en Honduras".



"Ya pueden hacer fiesta los malditos corruptos. Ya lograron su objetivo. Pero no crean que los hondureños honestos nos vamos a quedar de brazos cruzados. La Maccih llegó a Honduras por la presión del pueblo en las calles, esa misma presión la puede traer de regreso. ", sostuvo en Twitter el político de Libre Jorge Cálix.



El economista Mauricio Díaz Burdet criticó a Honduras diciendo: Siguiendo los pasos del comediante de Guatemala, el gobierno de Honduras cancela la Maccih y pone más claramente su apoyo a la Corrupción y la Impunidad. Sus oídos sólo oyen el mal y menosprecian lo que quiere el Pueblo. Otra vez estaremos forzados a ir a las calles".





¿Qué dijo el Gobierno?





En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Gobierno "lamenta que a pesar de los esfuerzos" realizados para que el Secretaría General de la OEA acompañará al país en la "propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio".



El convenio de creación de la Maccih fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años, contados a partir de la fecha de su rúbrica.

¿Qué hacía la Maccih?

La Maccih es la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro y su mandato concluirá el próximo domingo.



El Gobierno hondureño indicó que en la construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como "las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión".



Esas opiniones se interpretaron como "excesos en sus facultades convencionales, derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales, así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal", agregó la Cancillería hondureña.

El papel de la Corte Suprema y el Legislativo

La Corte Suprema de Justicia y el Parlamento hondureño manifestaron sus observaciones sobre la aplicación y alcances del convenio que dio origen a la Maccih.



El poder Ejecutivo, añade la Cancillería, "no puede dejar de valorar" la opinión de la Procuraduría General de la República sobre que toda extensión de un tratado internacional debe ser aprobada por el poder Legislativo, aunque el texto no sea modificado.

Antecedentes

El Gobierno de Honduras y la OEA iniciaron a finales de diciembre de 2019 en Washington una mesa de diálogo sobre la segunda etapa de la Maccih, la que continuaron la semana pasada a puerta cerrada en Tegucigalpa.



El propósito de la mesa de diálogo era lograr "un nuevo convenio de apoyo de la OEA que coadyuve en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y el fortalecimiento del Estado de derecho, tomando en consideración las lecciones aprendidas durante el período de vigencia del convenio que da sustento a la Maccih", enfatizó.



Explicación del Gobierno que "lamentó" no haber alcanzado acuerdo

No obstante, el Gobierno hondureño lamentó "no haber alcanzado previo a la expiración del convenio" de la Maccih, "la construcción de un mecanismo en el marco de la Constitución de Honduras y el Derecho Internacional, que permitiese no interrumpir en el tiempo la colaboración de la SG/OEA a Honduras".



Reiteró además su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad y aseguró que "buscará todos los mecanismos legales e institucionales para lograr la plena adopción de los instrumentos internacionales de combate a la corrupción".



"Con las lecciones aprendidas y con el acompañamiento de los cooperantes amigos, seguiremos trabajando en una nueva propuesta ante la OEA y otras organizaciones internacionales, y países amigos que son referentes mundiales en sistemas de transparencia y en el combate contra la corrupción", señaló la Cancillería hondureña.

Gobierno afirma que continuará "luchando contra la corrupción"

El Gobierno hondureño reafirmó su "firme compromiso" para continuar "trabajando en la construcción de mecanismos más integrales que permitan seguir fortaleciendo las instituciones hondureñas y avanzar como sociedad en la prevención y el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras".



Además, agradeció a la Secretaría General de la OEA y a los países donantes por su apoyo "a buscar esquemas de cooperación que ayuden en el combate a la corrupción e impunidad en Honduras".