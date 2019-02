Casi 2,500 estudiantes quedan inhabilitados para entrar en la Unah

Tegucigalpa, Honduras.



No concluyeron a tiempo sus trámites para garantizar su cupo y perdieron su oportunidad de entrar en el primer periodo de la Universidad.



Casi 2,500 universitarios quedaron fuera del sistema por no cancelar el pago de 270 lempiras por matrícula,



Ellos no podrán estudiar en este primer período académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Esa situación se debe a que al vencerse el plazo para el pago del proceso en los bancos autorizados, automáticamente las clases que tenían asignadas se les cancelaron y perdieron su cupo.



Así lo informó Suyapa Rivera, titular de la Dirección de Ingreso Permanencia y Promoción (DIPP) de la máxima casa de estudios. Ahora ellos tendrán que esperar al siguiente período académico para poder ingresar en mayo.



Opciones



Toda persona que no cuente con los recursos para efectuar el pago de su matrícula tiene la opción de presentarse a la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), adonde pueden solicitar un préstamo para poder cancelar los 270 lempiras y pagarlos en el siguiente período académico. Las oficinas de esa unidad están contiguo a la plaza de Registro.