Citas para pasaportes no se están emitiendo por falla en el sistema en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La emisión de citas para pasaportes permanece suspendida, debido a que desde este lunes los bancos no pueden extender el documento por una caída del sistema.



Usuarios se quejan porque se han abocado a los bancos para comprar la cita y obtener el pasaporte, pero les dicen que no la están emitiendo por una fallas en el sistema.



"Vine al banco a comprar la cita para pasaporte y me dicen que desde ayer no hay sistema. Me dicen la muchacha que ya varias personas han venido de otros bancos, pero tampoco tienen sistema", dijo una de las usuarias afectadas.



Nancy López, gerente de Pasaportes a nivel nacional, declaró que no hay problemas en el sistema de emisión.



Explicó que este lunes hubo una interrupción en el fluido eléctrico que afectó los servidores y causó que estuvieran fuera de linea por una hora; sin embargo, aseguró que sé está prestando el servicio.

La oficina del Instituto Nacional de Migración y Extranjería en San Pedro Sula extiende un promedio de 350 pasaportes diarios con cita del día y más de 30 con cita de emergencia.



Anualmente, la oficina regional localizada en bulevar del norte, edificio de Hiper Antorcha emite más de 70 mil libretas de cinco y diez años de vigencia.



En diciembre, las citas estuvieron saliendo para la misma semana, es decir que el usuario no tenía que esperar mucho tiempo para presentarse a las oficinas. Los usuarios son atendidos media hora antes del tiempo establecido en su cita.



El usuario debe renovar el pasaporte seis meses antes de la fecha de vencimiento, de lo contrario no puede salir del país. Deben llevar la tarjeta de identidad y una copia, y en el caso de menores, partidas de nacimiento originales y en buen estado, en caso de no estar presente uno de los padres debe llevar un permiso firmado por un notario.



El pasaporte por cinco años tiene un costo de 35 dólares (unos 850 lempiras) y por diez años 50 dólares que equivalen a (1,216 lempiras), según la fluctuación del dólar.