"Me siento responsable y culpable de lo que le pasó a mi hijo": Madre de Carlos Collier

Tegucigalpa, Honduras.

"Yo no pude hacer nada con mi hijo, soy responsable de lo que le pasó a mi hijo, me siento responsable y culpable pero hay jóvenes vivos que necesitan ver que tienen que ir por el camino del bien y que no pueden matar y después salir libre", expresó hoy Tatiana Núñez, madre del universitario Carlos Collier, tras conocer que los encubridores del homicidio del joven saldrán de la cárcel.

Olga López Ferrufino, James O'Connor, José Zamora y Elías Chaín fueron fueron encontrados culpables del delito de encubrimiento del asesinato del universitario Carlos Collier el 11 de octubre de 2017.

Los jóvenes guardaban prisión desde el pasado mes de abril y este martes 11 de diciembre su defensa logró que se les otorgaran medidas distintas a la prisión hasta que se celebre la audiencia de individualización de la pena, la cual puede ser de 3 a 5 años y es conmutable, es decir, pueden pagar para salir libres.

Núñez considera que la sentencia impuesta a los jóvenes fue injusta.

"Se estableció y se comprobó al 100% que mi hijo quedó vivo, que ellos son cómplices porque fueron a tirar un cuerpo vivo", alegó en televisión.

Y agregó: "Honduras es un país en decadencia total, porque esto es lo que le mostramos a los jóvenes y los jóvenes son el futuro de este país".

En las manos de Dios...

Tras conocerse la muerte de su hijo, Núñez inició una batalla legal junto al Ministerio Público para comprobar que su hijo no se suicidó, como dijeron en un principio los jóvenes involucrados, sino que fue asesinado.

Más de un año la madre de Collier se mantuvo aguerrida, pero ahora, tras conocer el fallo de la justicia hondureña, bajó la guardia.

"El caso ya hoy prácticamente termina, Carlos Collier papá va a tomar las decisiones que él quiera tomar, pero yo personalmente le digo que no puedo con mis fuerzas, Dios va a tomar el control en este caso, voy a dejar descansar a mi hijo y voy a descansar yo".

La mujer contó que el domingo pasado volvió a la iglesia para reconciliarse con Dios y dejar en sus manos la justicia de la muerte de su hijo porque ella "ya no tiene fuerzas".

Teme por su vida

La joven madre ahora teme por su vida. "Nuestras vidas corren peligro porque yo no creo en ellos, no creo en sus familias, no creo en sus abogados", dijo.

Pidió que los encubridores cumplan la orden del juez de no acercarse a ella ni a su familia. Los cuatro jóvenes también deberán firmar un libro en los juzgados cada semana y deberán permanecer en el territorio nacional.

"Volví a la Iglesia porque tengo que perdonar, porque soy una humana más, todavía no (he perdonado), le mentiría, pero Dios me va a ayudar; solo sé que tengo que volver a empezar", finalizó.