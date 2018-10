No habrá cambios en el CNA, confirma asamblea

Tegucigalpa, Honduras.



Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió ayer un voto de confianza de los miembros de la asamblea de ese organismo, quienes ratificaron que ella sigue en el cargo.



De igual manera, líderes políticos cerraron filas alrededor de la profesional del derecho, luego de que trascendieran las discrepancias de varios asambleístas que no están de acuerdo con sus posturas al frente del CNA.



Juan Ferrera, representante de la empresa privada ante el CNA, admitió que en algún momento hubo inconformidad por su participación en un plantón en la Corte Suprema de Justicia con los excandidatos Salvador Nasralla y Luis Zelaya, pero luego de las aclaraciones del caso la situación quedó superada.



Ferrera reconoció que algunos asambleístas han mostrado malestar por algunas decisiones; sin embargo, aseguró que no son la mayoría y muestra de ello es que en la última asamblea se le ratificó al frente del CNA.



El excoordinador del organismo señaló que en ningún momento se ha considerado la expulsión de Castellanos, pues gracias a su trabajo la institución ha ganado prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional.



“Ella goza de mucho respaldo de la sociedad y yo como representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada nunca he recibido una instrucción y tampoco hemos manifestado desavenencias por su trabajo”, acotó Ferrera.



Campaña



El pastor Oswaldo Canales, representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), atribuyó la versión a sectores que pretenden generar inestabilidad a lo interno del organismo anticorrupción, pero descartó que haya una crisis.



Indicó que es normal que en una asamblea tan pluralista como la del CNA alguien pregunte o cuestione algunas decisiones; por ejemplo, el hecho de que solo se denuncie o abran expedientes a personas de un partido político y no de otros Gobiernos. No obstante lo anterior, el líder religioso enfatizó en que Castellanos goza de la confianza de la mayoría de los miembros de la asamblea y eso quedó ratificado en la última reunión que se celebró en septiembre.



Asimismo, negó que haya una campaña desde la Iglesia en contra de la directora del CNA, como se dejó entrever en algún momento. “Se había dicho que algunos pastores la querían sacar del CNA, sin embargo, eso es puro morbo o de alguien interesado en crear conflicto en la asamblea”, afirmó.



Por su parte, Ana Abarca, representante de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, indicó que actualmente las relaciones de la asamblea con la directora “son buenas” y la única que ha tenido una voz disonante ha sido la representante de la Asociación de Empleados Públicos (Andeph). No obstante, en la última reunión hubo un reconocimiento de la mayoría de los asambleístas a la gestión de Castellanos.



Dijo que ella sigue firme y no hay “ninguna intención de separarla”.



El exfiscal Edmundo Orellana dijo en su cuenta de Twitter que “el apoyo que recibe desde el seno del CNA evita su despido y revela una dinámica inédita a favor de la lucha contra la impunidad. Mientras ese apoyo se mantenga tendremos un auténtico CNA”.