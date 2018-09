Médicos del Hospital Escuela suspenden cirugías por falta de insumos

Tegucigalpa, Honduras.



Los doctores que laboran en el Hospital Escuela Universitario (HEU) se han visto obligados a suspender las cirugías en este centro, así lo informó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).



La doctora explicó que la medida se debe a la falta de insumos en el principal centro asistencial del país. "En vista de las carencias se tomó la decisión por parte de los colegas en suspender las cirugías porque no se puede seguir", dijo Figueroa.



De esa manera explicó que a partir del lunes 1 de octubre algunas cirugías quedarán suspendidas.



"No se está operando porque los colegas no quieran trabajar, es porque no tienen con qué trabajar, son condiciones infrahumanas en la que se está atendiendo", afirmó.



La presidenta del CMH aseguró que actualmente en el hospital ni siquiera hay jabón para lavarse las manos, así como la mayor parte de insumos que se necesitan para realizar cirugías.



Por otra parte el cirujano Carlos Flores informó que ortopedia se paraliza desde este miércoles y así lo irán haciendo otras áreas del hospital.



- Denuncia -



Figueroa reveló que en los próximos días irán al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para entregar documentación sobre actos de corrupción que supuestamente se han cometido en el Hospital Escuela, misma que esperan sirva para que este ente inicie las investigaciones.



La doctora dio como ejemplo la compra de placas de rayos X que estaban vencidas, mismas que fueron llevadas al HEU para atender a los pacientes.



De igual forma informó que las autoridades del Hospital Escuela amenazan con despedir a colegas por hablar o denunciar de las condiciones precarias de este centro hospitalario.



"No nos vamos a quedar callados y no nos van a amedrentar con amenazas de despido que se está haciendo por parte de autoridades del Hospital Escuela Universitario", concluyó.