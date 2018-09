Jubiladas protestan en Tegucigalpa para que el Gobierno les pague

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de empleadas jubiladas protestó este jueves frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud ubicadas en Tegucigalpa, capital de Honduras, exigiendo que les paguen sus cesantías.



Las jubiladas exigen que el Gobierno de la República de Honduras les pague 680 millones de lempiras que les debe desde el año 2014 hasta el 2018.



"Estamos cansados de tanta mentira, el admistrador acaba de renunciar porque no aguanta la presión. Perdonen la expresión, pero ya no aguantamos esta paja", dijo una de las jubiladas, que no se identificó, frente a la Secretaría de Salud.



"Queremos decirle al señor Presidente que somos de la tercera edad, y que acá andan muchos pidiendo el dinero de sus padres porque estos ya murieron", agregó la mujer.



La manifestante consideró que a pesar de que son personas de la tercera edad los están dejando por fuera y que "el señor ministro nunca nos ha recibido".



"No queremos que nos den el dinero para que nuestros hijos nos entierren, queremos nuestro dinero para disfrutarlo en vida porque nosotros nos lo ganamos", concluyó.