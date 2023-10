Funhepa lidera campaña “Cáncer Hepático en el Foco”

SAN PEDRO SULA.

La Fundación Hondureña para la Salud Hepática (FUNHEPA) se enorgullece en liderar la campaña “Cáncer Hepático en el Foco” durante el Mes de la Concienciación del Cáncer de Hígado.

Este mes conmemora dos fechas importantes: el “Día Mundial de la Investigación en Cáncer de Hígado” el 24 de octubre y el “Día de la Concienciación del Cáncer de Hígado” el 30 de octubre.

El cáncer de hígado (cáncer primario de hígado) es una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del hígado.

El cáncer de células hepáticas (carcinoma hepatocelular) y el cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) son los tipos principales de cáncer primario de hígado en adultos.

El carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma es el tipo de cáncer de hígado más común en adultos, mientras que el cáncer de vías biliares representa menos del 1% de todos los cánceres, su pronóstico general sigue siendo deficiente y la mediana de supervivencia es inferior a 12 meses.

El cáncer primario de hígado se presenta en niños y adultos. Sin embargo, el tratamiento de los niños es diferente al de los adultos.

DATOS RELEVANTES

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, se espera que la incidencia del cáncer hepático se duplique para el año 2040.

A pesar de ser el sexto tipo de cáncer más común en el mundo, su letalidad ha aumentado en los últimos años, pasando a ser la tercera causa de muerte asociada con el cáncer en 2023.

Particularmente en Honduras, según datos estadísticos obtenidos a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de Honduras (SESAL) y el Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) entre 2017-2020 se reportaron 2,146 defunciones por enfermedades hepáticas de las cuales el cáncer hepático representaba el 12.1% de los fallecidos.

Asimismo, observando los datos actualizados del IHSS, el carcinoma de células hepáticas se encuentra dentro de las 20 primeras causas de mortalidad en el año 2022 y, la cirrosis hepática fue la quinta causa de mortalidad en el mismo año, siendo la antesala del cáncer hepático en la mayoría de los casos.

En vista de lo anterior, es de vital relevancia que los pacientes con cirrosis y otras enfermedades hepáticas como Hepatitis B y C, enfermedad del hígado graso asociada a la disfunción metabólica y la hepatitis por consumo habitual de alcohol, se realicen un cribado cada seis meses, a través de una ecografía abdominal.

Además, la Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL), aconseja determinar también cada seis meses, el nivel de alfa-fetoproteína (AFP) en la analítica de sangre, pues si el cáncer se diagnóstica en una etapa precoz, el paciente puede recibir un tratamiento curativo.