Estenosis e insuficiencia cardiaca, dos males que se confunden con infartos

REDACCIÓN. La mayoría de las personas asocian las molestias del corazón con un infarto, que ocurre cuando una placa de colesterol se rompe y obstruye las arterias coronarias.

Pero las enfermedades de una válvula ocurren por situaciones muy diferentes. El cardiólogo Ramón González indica que hay cuatro válvulas en el corazón y hay dos padecimientos principales: estenosis e insuficiencia.

Las válvulas tienen la función de que el flujo de la sangre se mantenga en una sola dirección; es decir, que el fluido avance y no se regrese. La válvula se abre y la sangre avanza. La válvula cierra y no se regresa.

“Entonces, hay enfermedades en las válvulas que hacen que las válvulas no abran bien o que cuando cierren, no cierren bien, y la sangre se regresa a los pulmones, al hígado o a las piernas”.

La estenosis ocurre cuando una válvula no abre y, por lo tanto, la sangre no puede avanzar, se queda estancada y el corazón no puede sacarla.