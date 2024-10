Comer muy rápido favorece el sobrepeso y otras enfermedades

Comer una comida en menos de 15 o 20 minutos, no masticar bien o no hacer pausas entre mordisco y mordisco son la prueba de comer demasiado rápido. Este comportamiento, bastante habitual en personas con una vida estresante, puede convertirse en un hábito difícil de eliminar.

“Además de provocar malestar gástrico o reflujo gastroesofágico, puede dar lugar a problemas de distensión abdominal y malestar por gases”, advierte Cristina Bedmar, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Según la experta, el efecto de este comportamiento a largo plazo se puede relacionar con enfermedades relacionadas con el aumento de peso (enfermedades cardiovasculares, sobrepeso u obesidad, entre otros.).

“El hecho de comer más rápidamente puede comportar comer más. No damos tiempo a que las señales de saciedad, que nos informan de que la ingesta es suficiente, lleguen a tiempo. Ingerimos más alimentos de los que realmente necesitamos, aumentando así el riesgo de incrementar el peso”, explica.

Hay que tener presente que el cuerpo tarda de media unos 20 minutos a enviar las señales de saciedad al cerebro.

En España, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los atragantamientos accidentales en el 2022 ocasionaron 3.546 muertes, de las que el 11% fueron por la ingesta de comida.