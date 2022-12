Cinco enfermedades respiratorias de esta temporada

BRONQUITIS

Esta afección consiste en la inflamación de la pared de los bronquios por los que circula el aire para llegar a la parte más profunda del pulmón.

Entre los síntomas se encuentra la tos persistente, fiebre, cansancio, dolor de pecho y dificultad respiratoria.

que generalmente causa la bronquitis aguda es un virus, aunque también existe la posibilidad de ser causado por bacterias.

Lo que sí se debe saber es que los antibióticos no son una correcta opción para contrarrestarla.

NEUMONÍA

La neumonía ocurre cuando un germen infeccioso invade el tejido pulmonar.Su causa suele ser la aspiración de microorganismos desde las vías respiratorias más altas.

El organismo puede resultar más vulnerable a esta enfermedad por factores como el consumo de tabaco, las enfermedades pulmonares crónicas, el alcoholismo, la desnutrición, etc.

Los síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho al estornudar o toser, falta de apetito y debilidad para respirar.

“Para detectarse, el paciente debe someterse a una radiografía de tórax y en los casos graves pude requerir hospitalización”, dice la doctora.

PREVENCIÓN

El riesgo de contraer todas las enfermedades antes mencionadas puede reducirse con una serie de hábitos como: lavarse las manos con agua y jabón la mayor cantidad de veces posibles al día, si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol.

Además, es importante no tocarse los ojos, la nariz o la boca si no se ha lavado las manos. Por otro lado, debe mantenerse alejado de las personas que estén enfermas, usar mascarillas, no tocar las superficies públicas, no compartir trastes, no saludar de beso, y abrigarse muy bien mientras haya alerta de frío en el país.