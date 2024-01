El cáncer de ovario es más difícil de detectar

REDACCIÓN. La mayoría de mujeres con este tipo de cáncer (el tercero más frecuente luego del de mama y el cervicouterino, aunque más letal que ambos) suelen ser diagnosticadas tardíamente y luego de consultar a varios médicos.

Para entonces, la neoplasia está en una etapa avanzada, lo cual complica sus pronósticos. “Como el ovario es un órgano pélvico, los síntomas son gastrointestinales.

Entonces, se suele confundir con que es colitis”, explica la doctora Yasmin Carolina Blanco Vázquez, especialista en oncología médica del Centro Médico ABC.

“Puede ir con varios doctores que a lo mejor le hacen una endoscopía, una colonoscopía, y sale todo bien. Pero mientras no le manden a hacer una tomografía con contraste en la que se demuestra que hay una tumoración, o sea, si no tenemos esa sospecha, por eso (tales pacientes) se diagnostican en etapas tan avanzadas”, agrega.

A esto no ayuda el hecho de que, a diferencia de los cánceres de mama y cervicouterino, para el de ovario no existe una prueba de tamizaje recomendada a partir de cierta edad que permita un diagnóstico prematuro.

“En ovario no hay que empezar a hacerse ultrasonidos ni cosas por el estilo, si yo no le hago un estudio de imagen en el cual yo descarto que es precisamente una tumoración pélvica, se me va el diagnóstico”, remarca la doctora Blanco Vázquez.

FACTORES DE RIESGO

El primero es ser mujer, que tenga endometriosis (trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera de él) y, evidentemente, que tengan cuadros de dolor abdominal”.

La especialista explica que en el cáncer de ovario la carcinomatosis, que es la forma en que las células cancerosas se diseminan, es hacia el intestino. De ahí esta intolerancia hacia los alimentos en la mayoría de los casos y requiere una cirugía.