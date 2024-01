Avanza en tu desarrollo personal con estos consejos

Sin embargo, es importante aclarar que cada uno aplica el concepto de desarrollo personal de manera diferente. No se trata de desarrollarnos plenamente en todas y cada una de las áreas de la vida (sería difícil y frustrante), sino de elegir aquellas que encajan con nuestra manera de entender la vida, o con las que nos sentimos más felices y plenos.

Si estás empezando en este proceso del desarrollo personal, no te apresures. Lo primero que debes hacer es establecer metas realistas y que puedas cumplir a corto plazo. Y así, a medida vayas avanzando, puedes aumentar tus expectativas y ambiciones. Proponerte el practicar ejercicio o aprender otro idioma, son solo algunos ejemplos de metas realistas y que podrías lograr a corto plazo.

El lograr un desarrollo personal no es tarea fácil, muchas veces necesitas dejar atrás algunos malos hábitos y manías que lo único que lo logran es atrasarte o dejarte estancado. Así que necesitas algunas técnicas para superar estos aspectos negativos de tu vida y avanzar.

Si eres una persona a la que no le gusta levantarse muy temprano, o no eres puntual, entonces debes buscar la manera de solucionar esto. Proponte irte a la cama temprano para poder descansar lo suficiente y de esta forma, no tengas problemas al momento de despertar en la mañana.

Otro problema frecuente es la procrastinación, para ello, es necesario que trates de dejar todos tus trabajos y responsabilidades terminados, en la medida de lo que puedas. Pero lo importante es que lo intentes, y no dejes las tareas en las que puedes avanzar, para más adelante, esto solo hará que se te acumule el trabajo y te frustres. Dejar notas con recordatorios, hacer horarios o anotar todo en una agenda, son algunas técnicas que pueden ayudarte.

Asimismo, es importante tomar un tiempo para ti, para relajarte, concentrarte y después analizar todo lo que sucede a tu alrededor. A esto también se le conoce como “mindfulness”. Busca un momento del día en el que estés tranquilo, siéntate y respira, concéntrate en tu respiración y luego deja que tu cuerpo se relaje. Esta forma de meditación te ayudará a poner en orden tus ideas y tener un panorama más claro de tu vida.

Estos son tan solo algunos ejemplos de técnicas de mejora y crecimiento personal, pero solo tú, mejor que nadie, conoces bien cuáles son tus debilidades y cómo puedes mejorar esto.