Pasos fáciles para preparar a su hijo para la vacunación contra la covid-19

The New York Times.



La vacunación es la mejor forma en que los padres pueden proteger la salud de sus hijos de a partir de 12 años durante la pandemia de covid-19, asegura la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP). Sin embargo, en nuestro país aun no están inmunizando a los menores, pero es bueno que esté pendiente para la hora que le toque vacuna.



La AAP ofrece una lista de comprobación para preparar a los niños mayores y a los adolescentes para la vacuna.



En primer lugar, informe a su proveedor de atención de la salud que está planificando vacunar a su hijo contra la covid. Haga preguntas y describa cualquier preocupación.



Su hijo debería estar al día con todas las inmunizaciones de rutina. Si no lo está, haga una cita para que se ponga al día. Cuando lo haga, su hijo puede recibir la vacuna contra la covid-19 de inmediato.



Asegúrese de que la vacuna que le den a su hijo en su centro preferido sea la de Pfizer, la única vacuna que tiene actualmente la autorización en EE. UU. para los niños y adolescentes de 12 a 17 años. No hay vacunas aprobadas para los niños menores de 12 años.



Guarde la tarjeta de vacunación que recibe después de vacunar a su hijo. Tómele una foto o haga una fotocopia, y guárdela en un lugar seguro. No lamine la tarjeta de vacunación, por si hay que añadir más información. Para evitar el riesgo de robo de identidad, no comparta una foto de la tarjeta en los medios sociales.



Tras la segunda dosis de la vacuna, envíe una copia de la tarjeta al consultorio del pediatra, para que puedan añadirla al expediente médico de su hijo. Quizá también deba proveer una copia para la oficina de salud de la escuela o universidad de su hijo.