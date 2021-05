Deficiencia de vitamina D provoca más de 20 enfermedades

San Pedro Sula, Honduras.



La vitamina D es una hormona que se produce en la piel durante la exposición a la luz solar y ayuda a regular la cantidad de calcio y fosfato en el cuerpo, necesarios para mantener los huesos, dientes y músculos sanos.



Pero unos bajos niveles de vitamina D influyen peligrosamente en nuestro sistema inmune, debilitándolo, y, por tanto, dificultando su defensa frente a los agentes externos que nos provocan enfermedades.



El déficit de este tipo de vitamina puede ponerlo en riesgo de sufrir más de 20 enfermedades; entre ellas, osteoporosis, raquitismo, cáncer de mama, de colon, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, cardiología vascular, alguna enfermedad como la de Crohn o la colitis cancerosa.

Otras dermatológicas como dermatitis atópica o la soriasis incluso han salido reportes que la asocian al autismo, además de las patologías ginecológicas.



“Estudios han comprobado que hay receptores para la vitamina D, no solo se fijan y activan en el intestino y en los huesos, como se creía antes, sino que en todo el cuerpo, como el cerebro, próstata, colon, mamas, corazón y pulmón, cumpliendo una función vital, de allí la importancia de tener los niveles adecuados. Si bien no es una cura, es una buena medida de prevención”, dice José Luis Mansur, endocrinólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, a LA PRENSA.

La vitamina D desempeña un “papel importante” en el metabolismo óseo a través de la regulación de la homeostasis del calcio y del fosfato, a la par que puede desempeñar un papel importante en la regulación del sistema inmunitario.

Es recomendable tomar el sol hasta las 10:00 am y a las 4:00 pm a fin de no dañar la piel.





Dónde encontrarla.



Mansur expresa que muchas personas piensan que comiendo sano y variado no necesitará vitaminas, pero eso no es así en el caso de la vitamina D, que no se encuentra en todos los alimentos.



“La vitamina D no viene con la comida, sino con el sol, la fabricamos ante la exposición del sol, y está en ciertos alimentos; pero escasos, como salmón, atún, caballa, huevos (principalmente en la yema) en hongos, aguacate, champiñones y lácteos y bacalao en una buena dosis”, manifiesta.



El especialista expresa que una manera de medir el nivel adecuado de la vitamina D es con un examen de sangre. Las personas que tienen niveles adecuados en sangre tienen menos probabilidades de enfermarse y, en caso de contagiarse de covid-19, menos riesgo de ingresar a UCI. “Antes le recetaba vitamina D solo a mis pacientes con problemas de osteoporosis, pero desde la pandemia le receto a la mayoría”, comenta.



La D en embarazadas



¿Sabía que la deficiencia de vitamina D podría ser causante de infertilidad? El ginecólogo argentino David Fusaro dice que la vitamina D tiene efectos positivos, es segura y efectiva en el organismo, no solo para los huesos y las enfermedades clínicas, autoinmunes.



“Si hay deficiencia en el embarazo y en la lactancia, afectará a ambos. También influye en la medicina reproductiva, muchas mujeres no quedan embarazadas por esta causa.



La endometriosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, ocurre ante la deficiencia de la vitamina. Las mujeres en etapa del climaterio deben tener buenos niveles, de lo contrario no podrán prevenir la osteoporosis”, expresa.



El nivel mínimo de vitamina D en el cuerpo es de 30 y de 40, y 60 debe ser lo correcto. “Hay gente que piensa que porque se alimenta bien y hace deportes no tendrá deficiencia de vitamina D, hay que considerar que por el confinamiento mucha gente no está absorbiendo los niveles adecuados; además, los rayos solares ahora están más fuertes que antes”, dice el especialista.

Tómelo en cuenta

Defensas

El cuerpo cuenta con un sistema defensivo que hay que entrenar con una buena alimentación, que también puede lograrse con probióticos, la vitamina C, el zinc y el selenio.



Deficiencia

Estudios científicos han demostrado que el 82% de las personas que se han contagiado de coronavirus tienen deficiencia de vitamina D, por ello es necesario revisar sus niveles en la sangre.



Suplemento

No hay edad en la que no se necesite la cantidad adecuada de vitamina D, pero las mujeres embarazadas, personas mayores, lactantes, de piel oscura y con ciertas enfermedad deben tener mayor vigilancia.