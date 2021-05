Vacuna puede provocar efectos leves, pero no de riesgo en mayores de 75 años

San Pedro Sula, Honduras.



Si tiene 75 años o más y por su cabeza rondan muchas preguntas o hasta temor sobre qué efectos le puede provocar la vacunación contra el covid-19, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), le despeja sus interrogantes.



Para su tranquilidad, el experto asegura que la vacuna sí puede provocar efectos, pero leves, como un dolor de cabeza, febrícula o dolor general en el cuerpo; sin embargo, estos pueden ser tratados con acetaminofén o dexketoprofeno o ibuprofeno, según sea la intensidad del dolor posterior a la inolucación de la vacunación.

“Los efectos secundarios en las personas mayores son dolor en el sitio de la inyección, puede haber eventos alérgicos, fiebre, fatiga, malestar general; pero todas pueden ceder con analgésicos o antihistamínicos, en la gran mayoría no hay problema”, confirma Umaña.





Efectos y recomendaciones



La primera dosis es variable la protección que proporciona, puede ser de entre un 25 a 45% varios días después de haber sido inoculada. La protección total se logra hasta 15 días después de la segunda dosis.





Umaña dice que la vacuna por sí sola no tiene ningún efecto, debe colocarse las dos dosis para que el cuerpo sea completamente entrenado no solo a fabricar lo que se llama inmunidad humoral, que son los anticuerpos neutralizantes, se debe educar también las células T asesinas, que son las que finalmente van a matar el covid-19. Esto solo se logra inoculando dos veces a las personas, cuando son dos dosis, y una en la vacuna de Johnson & Johnson.



¿Qué pasa si tengo enfermedades de base? La inoculación de la vacuna no tiene ningún tipo de intromisión en quienes sufren de diabetes, cáncer, enfermedad renal crónica, VIH, hipertensión, males cardiovasculares, entre otras.



“La mayoría de personas que tienen 75 años y más no van a tener ningún inconveniente, las enfermedades de base no se descompensan y no hay que suspender el tratamiento de cualquier enfermedad que ellos estén adoleciendo”, manifestó.



Si las personas son alérgicas a algún componente de la vacuna se manifestará una urticaria, se puede ocurrir un enrojecimiento de la piel o en el sitio de la vacuna, esto debe ser tratado con antihistamínicos convencionales.



La vacunación con AztraZeneca comenzó ayer. En San Pedro Sula, la meta a vacunar son 10,610 adultos mayores de 75 años, según la Región de Salud de esta ciudad.



El coronavirus se transmite por ojos, nariz y boca, que son la principal vía de contagio. No debe olvidarse de la mascarilla, lavarse las manos y usar gel. Personas ya vacunadas se han vuelto a contagiar.

