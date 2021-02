El temible cáncer gana entre los hondureños

San Pedro Sula, Honduras.



Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un día en el cual muchas instituciones que trabajan en la lucha contra esta enfermedad harán conciencia a la población con actividades, en cómo prevenirlo; sin embargo, revertir el panorama sombrío únicamente depende de usted, comiendo saludable, haciendo ejercicio y practicándose exámenes periódicamente.



Aproximadamente son entre 800 a 900 casos a nivel nacional que se detectan cada mes entre los hondureños, y esa cifra va en aumento.

“La incidencia en hombres y más frecuente es el cáncer de próstata, seguido de estómago e hígado, y en mujeres es el cáncer de mama, luego de cérvix o cuello uterino y tiroides”, dice Danielson Antúnez, especialista en oncología quirúrgica.



El especialista expresa que ha habido una variación en los tipos de cánceres, en especial en las mujeres, pues antes el cáncer de cuello uterino era el más frecuente, pero en la actualidad es el de mama.



Antúnez dice que todos tenemos un riesgo de cáncer y, según los estilos de vida poco saludables o excesos de condiciones o sustancias, aumenta la incidencia de padecer esta enfermedad, por eso es tiempo de que usted comience a cuidarse.



Tratamientos

Actualmente a nivel mundial existen muchas instituciones dedicadas al estudio del cáncer. Ahora hay tratamientos más precisos e individualizados según la persona, el tipo de cáncer, el estadio o avance de la enfermedad hasta a nivel genético y molecular.



Algunos de esos tratamientos ya se implementan en Honduras y otros no por falta de recursos económicos y tecnológicos.

“Sí existe acceso a tratamientos de cáncer a nivel público, lamentablemente son pocos los centros que cuentan con el personal capacitado y con el tratamiento completo. Y la demanda de pacientes es mayor cada día para la capacidad de atención en las diferentes áreas de tratamiento con cáncer”.



Tómelo en cuenta

1. No fume

El uso de cualquier tipo de tabaco lleva casi irremediablemente al cáncer. Fumar está relacionado con varios tipos de cáncer, como de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino y riñón.

El tabaco de mascar se ha relacionado con el cáncer de la cavidad oral y del páncreas. Incluso si usted no usa tabaco, ser fumador pasivo podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.



2. Lleve una dieta saludable

Base su dieta en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal, como granos integrales y frijoles. Coma más ligero y magro, eligiendo menos alimentos ricos en calorías, como los azúcares refinados y las grasas de origen animal. El riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, colon, pulmón, riñón e hígado, aumenta con la cantidad de alcohol que bebes y la cantidad de tiempo que has estado bebiendo habitualmente. Limite las carnes procesadas.



3. Mantenga un peso saludable y haga actividad física

Mantener un peso saludable podría reducir el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama, próstata, pulmón, colon y riñón.

La actividad física también cuenta. Además de ayudarle a controlar su peso, la actividad física por sí sola podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de colon.