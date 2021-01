Ya tuve la covid-19, ¿necesito la vacuna?

The New York Times.



Las personas que han pasado una infección con la covid-19 podrían preguntarse, naturalmente, si deben ponerse una vacuna contra el coronavirus cuando llegue su turno.



Los expertos afirman que en realidad necesitan la vacuna de cualquier forma, porque incluso tras haber tenido la covid-19, podrían ser vulnerables a una nueva infección.



"Animamos a las personas a vacunarse si cumplen con los demás criterios, porque no sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad natural o la inmunidad por la vacuna", comentó el Dr. Chris Beyrer, profesor de salud pública y derechos humanos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.



Todos los coronavirus que se conocían antes son famosos porque promueven una inmunidad de corta duración en los humanos, dijo.



"Lamentablemente, con otros coronavirus la inmunidad típica que se tiene (por ejemplo, si contrae un coronavirus del resfriado común) en general solo dura más o menos de un año y medio a dos años, y entonces se vuelve a ser vulnerable", dijo Beyrer.

Una estrategia



Esto se debe a que el cuerpo usa una estrategia relativamente simple para luchar contra los coronavirus del resfriado común, y esta estrategia no parece lograr una impresión duradera en la memoria del sistema inmunitario, comentó el doctor Greg Poland, director del Grupo de Investigación en Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.



Como tal, dijo, hay probabilidades de que las personas que hayan tenido unos casos asintomáticos o leves de covid-19 no desarrollaran ninguna inmunidad duradera.



"En particular, las personas que tienen unos casos más leves quizá no tengan una inmunidad que dure mucho tiempo", observó Beyrer. "Pensamos que vacunarse es buena idea".



Algunos estudios de tamaño reducido han planteado esperanzas de que la COVID de hecho cree una impresión duradera en nuestros sistemas inmunitarios.



Unos investigadores australianos encontraron unos niveles estables de células inmunitarias de memoria específicas para el virus en la sangre de pacientes de COVID-19, incluso ocho meses después de la infección, según unos hallazgos que se publicaron en la edición de diciembre de la revista Science Immunology. En el estudio participaron 25 pacientes de COVID, entre ellos nueve con una enfermedad grave o moderada que requirió hospitalización.



En teoría, esas células de memoria ayudarían a organizar una defensa contra cualquier infección futura con la COVID, observó el Dr. William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas del Centro Médico Vanderbilt en Nashville, Tennessee.



"Debido a la biología de la persistencia de esas células de memoria, esto anticipa que tendremos una inmunidad más bien duradera", aseguró Schaffner. "No nos puede decir exactamente durante cuánto tiempo, pero sí concuerda con la observación de que, hasta ahora, las segundas infecciones documentadas han sido en realidad bastante raras".



Pero hasta que sepamos más, los expertos en salud instan a las personas que han tenido la COVID que sean cautas y que se vacunen.



"Sabemos que es seguro porque en los ensayos, tanto de Pfizer como de Moderna, hubo varias personas que habían tenido COVID, al igual que en el ensayo de AstraZeneca", apuntó Beyrer. "No es preocupante en ese aspecto".



Las docenas de miles de participantes de esos ensayos recibirán seguimiento durante dos años para ver cuánto tiempo dura la inmunidad, anotó.