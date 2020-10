Una conversación normal propaga gotitas llenas de virus más allá de los 6 pies

The New York Times.



La conversación normal libera gotitas aéreas que pueden propagarse ampliamente en los espacios bajo techo, un hallazgo con importantes implicaciones para la transmisión del nuevo coronavirus.



Un experimento mostró que el habla normal puede expulsar gotitas mucho más allá que el límite típico de “distanciamiento social” de 6 pies (unos 2 metros).

Un metro equivale a poco más de 3 pies.





PARA SABER El primer modo de transmisión del covid-19 es el de las gotículas, pequeñas gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, pero también cuando canta o habla. El virus utiliza ese entorno húmedo como vector y puede infectar a otra persona si alcanza su boca, su nariz o sus ojos.

“Las personas deben reconocer que tienen un efecto a su alrededor”, señaló Howard Stone, profesor de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. “No es solo alrededor de la cabeza, sino a una escala de metros”.



La forma en que el covid-19 se propaga no se comprende del todo, pero se cree que las personas sin síntomas podrían infectar a las demás a través de unas minúsculas gotitas que se crean cuando hablan, cantan o ríen.



Use la mascarilla



“Muchas personas han escrito sobre la tos y los estornudos y los tipos de cosas de las que hay que preocuparse con la gripe”, dijo Stone en un comunicado de prensa de la universidad. “Pero esas características se asocian con síntomas visibles, y con esta enfermedad vemos más propagación a partir de personas sin síntomas”.



“Sin duda resalta la importancia de la ventilación”, aseguró Stone. “Sobre todo durante una conversación larga”.



Aunque las máscaras no bloquean por completo el flujo de gotitas exhaladas, los investigadores apuntaron que lo reducen de forma significativa.



“Las máscaras de verdad reducen el flujo muchísimo”, dijo Stone. “Esto identifica por qué [la mayoría de] las máscaras tienen un importante rol. Lo bloquean todo”.